自由廣場》「討厭韓國瑜」票最多

◎ 陳文卿

郭台銘是否將參選，是二○二○大選的最大變數。若郭確定參選，藍營分裂成定局，韓國瑜的選情大不樂觀。然而，即使郭不參選，對韓國瑜恐怕也好不到那裡去。很簡單的道理，郭台銘絕對不會是二○二○大選的路人甲。對韓而言，郭若參選是明槍，選票移動尚易推估。因郭台銘曾參加國民黨初選，若還脫黨參選，恐怕會被譏為願賭不服輸，因此「鐵郭粉」可能是其極限了。反之，郭若不參選則是暗箭，不論是與柯文哲或王金平合作，幾乎等於匯集了「討厭韓國瑜」的勢力，或除韓粉外的大集合，對韓國瑜的殺傷力都將是加倍。

韓國瑜初選獲勝後最急切的是追求國民黨內的團結。然而團結就像混凝土，主帥是水泥，必須有本事與砂石拌合。但若水泥本身的膠結性不足就無法與砂石緊密結合。而砂石中甚至還有含鹽分很高的海砂，如何做成堅硬的混凝土？即使勉強和成一團，輕輕一推就塌了。

韓國瑜背棄承諾不擇手段投入黨內初選，把一堆曾幫助過他的黨內前輩、大老都得罪光了，就像欠缺膠結性的水泥。而韓國瑜身邊剩下來的只有韓粉，以及一些磨蹭在旁的Ｂ咖、Ｃ咖，光靠這些要能勝選，難上加難。更離譜的是去邀請王金平當副手，這會被王拒絕是用膝蓋想都能知道的事，但竟會有這種想法，真是令人難以置信。論年紀、輩分、政壇資歷，王金平遠在韓國瑜之上，拜王為國師或請他當總顧問以示尊崇還算合理，怎麼會要王屈就為副手？因此若非存心吃王金平的豆腐，就是ＥＱ不足，欠缺人情世故。

因此，韓國瑜最大的障礙是王金平與郭台銘。相形之下蔡英文的選情算是穩固的，但執政團隊絕不能掉以輕心，選前若再爆出一個像私菸案的醜聞就不妙了。

（作者從事服務業）

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