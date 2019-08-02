自由廣場》從小工友看總統府

◎ 黃淑純

那年，台灣的總統府開放，原來總統府曾經在特別的日子開放，但總是很被限制地前往；當年如果特定日子進去總統府參觀，總會沿著一個特定路線，大家排隊進入，在沿路或重要轉角、或樓上柱子邊，會有人持長槍、著制服對著參觀人群監視！讓民眾膽戰心驚地走一遭，非常不舒服！大家好不容易參觀完畢，出來還沒有什麼印象，只有舒了一口氣！

二○○○年陳水扁擔任總統，對這個歷史建築大開放，並將開放時間訂為每週經常性開放，邀請一些對建築歷史有興趣的解說員，開始固定導覽自一九一九年以來日本總督府時代的建築，更加諸於建築的台灣歷史！解說員除了被教育解說內容，更加強自我學習！畢竟就學時的台灣歷史多誤導，當年的導覽解說員實在讓人敬仰，其中還有許多語言的解說員是跨年代經歷！從當年建築總督府時代到國民政府佔領台灣後的「介壽館」時代！

長期戒嚴時代的建築，直到二○○六年三月二十五日陳總統改為「總統府」換門額匾牌！這其中一些戒嚴威權圖騰漸漸被除去，回歸真正人民民主一票票選出的總統，不再是永遠的「蔣總統」讓人驚嚇！

如今，我們常理所當然選出我們的總統，錯覺總統可以做所有的事！就像「永遠的蔣總統」甚至連用紅筆都可以批示「死刑可也」的司法案件！或者擅自改變憲法，擔任永遠的「蔣總統」、或者台灣到處圈塊土地就可以當行館…。這些重大的事，讓人不寒而慄，總統職權何其大啊！

當年解說員進入總統府，撥出一間志工休息室，一位「工友」拿一桶飲水來裝設，居然聽到他嘟嘟囔囔地抱怨「要開放參觀是增加我們的麻煩」！讓我驚訝極了！深深感覺，我們好不容易選出的總統，居然連總統府一位小小工友都嗆聲，遑論其他更大的事務！

（作者為台灣聯合國協進會副理事長）

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