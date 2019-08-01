自由廣場》《金恒煒專欄》韓國瑜「憑什麼」？

「酗酒」、「大話」的韓國瑜，憑什麼捲起「韓流」？市長寶座未坐熱，憑什麼搶總統大位？這個現象要如何解讀？答案三字：「紅通通」而已。

先說「酗酒」與「大話」；這是國民黨中評會主席團主席趙守博在會中公開的抨擊，嗆韓國瑜「不要再喊口號」，嚴詞要韓解決喝酒問題：「戒酒有什麼困難？」正式提名為總統候選人不過一天，中評委就砲火全開，不奇怪嗎？當非趙守博一人的叫陣，也不是臨時的發言。

韓國瑜貪杯喝到茫，不是秘密；今年二月在酒吧喝酒並直播，更是有案可稽。喝喝小酒，不過個人嗜好，別人沒有干涉的權力，但直面要求「戒」酒則無異指控酗酒、酒癮成癖。

至於「不要再喊口號」，已算客氣的質疑了。只要對應他市長選前的「口號」就知道是滿嘴謊言，尤其「經濟一百，政治零分」。言猶在耳，選完馬上拜會香港中聯辦，畢恭畢敬見特首林鄭月娥。

說大話、說謊話本是共產黨員的本色。法國文化部長且以中國革命寫過經典小說的馬爾侯（Andre Marlraux）對美國《紐約時報》記者索茲伯格（C.L. Sulzberger）說：「周恩來無時無刻不在說謊，但他說謊說得滿有味道的。」或許有樣學樣罷，問題是韓國瑜說謊粗野無比，被人當眾戳破。

周恩來是中共建黨的元老，原來的地位遠在毛澤東之上，他是特務頭子、統戰高手，吸收並訓練了一批地下黨員，著名的像楊度（不要奇怪，就是袁世凱「籌安會」的那位楊度）、張學良都是他的人馬。中國共產黨利用地下黨員搞顛覆、統戰，絕對有一套ＳＯＰ的操典，香港在還沒有「回歸」前，至少有四十萬人做地下工作。重點是，韓國瑜二○○一年到二○○九年在幹啥？支支吾吾的東拉西扯（就是「說謊」啦），結果被起底，原來在北大光華學院拿到博士。

只要了解中共吸收地下黨員的伎倆，像韓國瑜這樣十年與共，不被吸收？才怪！韓國瑜的太太李佳芬提出「反證」說：「中共培養接班人會培養那麼長嗎？都十七年了……」。「長」根本不是問題，楊度隱瞞身分到死。楊度死於一九三一年，一九七五年周恩來病危時才透露這一段秘辛，原來楊度秘密入黨是周恩來批准，與周單線聯繫。「十七年」算什麼！所以韓滿口「拉進來打出去」這種統戰要訣，有什麼稀奇？不正是「地下黨員」的基本功。到中聯辦有何怪？若是地下黨員，只是「回娘家」。

回到原題。「韓流」的背後是什麼？除中國網軍外，還有兩個硬實力：一是情治單位。調查局北市調查處蔡姓處長率七、八位正副處長，慶賀韓當上市長，大家豎起大拇指與韓拍照喊讚；七月初高雄市調顏姓副處長在群組PO不實言論詆毀總統與閣揆；這回查辦國安人員利用總統出訪專機走私香菸，目的在藉辦案炮製小英醜聞。（見凌博志文）調查局今天「小試牛刀」，到大選還有得瞧。另一個是紅媒。台教會召開記者會警告政府，不可用公帑訂閱「紅媒」《中時》，劍鋒指的是「紅媒」，韓國瑜竟搶著反擊七聲「憑什麼？」所以「紅隊」一家親。

說韓國瑜紅通通，有何問題！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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