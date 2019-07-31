社論》一黨專政的無差別暴力

白衣人無差別暴力，從香港警方、特區政府到中聯辦、港澳辦都視若無睹，各國記者提問全部遭到無言的回答。（路透檔案照）

港人持續不懈的示威遊行，想要對國際訴求甚麼是很清楚的。但是，透過香港的官逼民反，北京想要向世界明確表達甚麼，至今還不清楚。香港實施一國兩制二十二年了，然而港人的中國認同每況愈下，先有基本法二十三條立法，後有「逃犯條例」修法，都激起香港社會群情激憤，從佔領中環行動到兩次百萬人上街、衝進立法會，一國與兩制之間的拔河，在在讓北京進退維谷，太軟或太硬都可能一發不可收拾。

香港，一九八四中英聯合聲明，一九九七移交中國，這段時期正值中國改革開放、經濟崛起，多數港人與國際社會一樣，相信五十年不變，明天會更好。可惜，好景不常，首任特區政府便已露出端倪，港人治港幕後有一隻黑手，雙普選遙遙無期。於是，一任特首接一任特首，只有一個趨勢不變：兩制加速過渡到一國。最近，從銅鑼灣書店事件到「逃犯條例」，越來越多港人驚覺，不僅雙普選求之不得，甚至連殖民時代的自由也將被剝奪。

最近的事態顯示，習近平除了在改革開放方面令人失望，他在香港特區以及其他民主與非民主國家，也正在利用中國的銳實力來追求背離普世價值的中華帝國夢，企圖在沒有任期限制下開拓無止境的疆土。這樣的中華帝國夢，不巧遇到致力於讓美國重新偉大的川普，雙方短暫蜜月期之後緊接著的貿易戰，打亂了習近平的盤算。提高中國進口關稅，先進科技限制輸出，乃至要求ＷＴＯ取消中國的開發中國家地位，川普集中焦點打擊中國的弱點，導致中國經濟成長趨緩，習近平在內部面臨壓力。

正當此時，一向對香港強渡關山慣了，以為「逃犯條例」可以輕鬆過關，卻在香港捲起千堆雪。香港是個開放城市，國際金融中心，宛如小型的聯合國，截然不同於西藏、新疆可以關起門來鎮壓。二月以來，林鄭月娥清理不了戰場、收拾不了殘局，北京的硬挺徒然暴露她的無能無力，最後只剩下縱容白衣人無差別暴力，以及調派軍隊維持社會秩序的風聲。風聲鶴唳，預示著強硬行動準備中。北京的下一步，到底想透過香港這個櫥窗，向國際社會傳達甚麼訊息，似乎正朝悲觀的方向發展。

白衣人無差別暴力，發生在光天化日之下，從香港警方、特區政府到中聯辦、港澳辦都視若無睹，各國記者提問全部遭到無言的回答。也許，從北京的角度來看，那些白衣人，跟留學澳洲的「愛國學生」，本質上是一樣的吧。警黑大龍鳳，再度激起港人的義憤。公務員申請於八月二日舉行集會，三十日有網民發起「全港大塞車」行動。先前，港府數名新聞處主任挺身而出，批評官方新聞稿「混淆視聽，侮辱港人智慧，行為可恥」。運動員，醫護人員，也不落人後。海外港人，更是聲嘶力竭。甚至，香港的中國國民黨黨員，聯合發表「反共連署」聲明。

香港劍拔弩張之際，北京指稱「這畢竟是美方的一個作品」。將反送中運動連結外國勢力，開始製造輿論風向，以為準備中的行動鋪路，這是中國共產黨的習慣動作。北京似乎忘了，「逃犯條例」引起軒然大波，很重要的一個引信便是，二○一五銅鑼灣書店事件，北京越過特區政府，直接到香港抓人。獲台灣延長簽證的銅鑼灣書店店長林榮基，就是香港紅色恐怖活生生的受害者。這說明，北京本身根本是毫無標準，憲法是參考用的，說你有罪你就得被認罪，還得自稱主動配合辦案。台港真的很近，別忘了，二○一七台灣公民李明哲也莫須有被失蹤、被認罪。

白衣人無差別暴力，其實就是北京政權的本質展現。而台灣的泛藍、泛白，面對香港的公民自覺運動，依舊是一副不得罪北京的迴避態度，那些人的心思不是很像林鄭月娥嗎？「一黨專政的無差別暴力」，從西藏、新疆到香港，從天安門學生到上訪農民、維權律師，下一個箭頭就指向台灣了。兩岸不是外交、國際關係，強烈支持九二共識，那些迎合習近平胃口的「慶豐包子」，或許不相信西藏、新疆、天安門發生過屠殺，而現在港人上街不過是馬照跑、舞照跳的嘉年華會！「一黨專政的無差別暴力」，會不會盤踞在台灣上空？那就要看，台灣人民會不會選擇「慶豐包子」獻禮「習大大」了。

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