自由廣場》（林保華專欄）香港：我的弔詭人生與家世

我雖然沒有宗教信仰，然而一生命運轉折中的各種離奇現象，讓我不得不懷疑，冥冥之中還是有「無形之神」在操控這個世界和我的命運。我的回憶錄《我的雜種人生》的出版，似乎也因應了這點。

在一位美國台僑朋友鼓勵下，二○一四年秋天，我開始寫我的回憶錄，原訂一年寫好迎接二○一六年總統選舉，然而多種原因一拖再拖，到去年八十歲時還拿不出來，今年春天才發狠趕出來。此時，卻是正好香港反送中運動如火如荼的開展。

一九五五年我十七歲，從印尼雅加達搭輪船回中國時，停在維多利亞港，再搭接駁船於尖沙咀登陸，上了當時九廣鐵路起點的尖沙咀火車站經羅湖到中國深圳。在船上匆匆朝中環拍了張照做為紀念。從來也沒有想過，我在二十一年後會移居香港，也做了二十一年的香港人。在九七前夕更成為英國海外屬土公民，向英女皇宣誓效忠。

然而，我與香港的淵源豈止於此。一九七六年我從上海移居香港，因離開印尼時都保證永不再回去，所以都滯留在香港，成為香港人。當時已從印尼移居香港的媽媽才告訴我，她的祖父是清末湖廣總督瑞澂，也就是武昌起義時的「韃虜」，是正黃旗。由於這是屈辱的名字及其他政治因素，在印尼時她沒告訴我。歷盡劫難，我已看化人生，對何族何群興趣不大，只要能做自由人即可。

來台灣後，與當時擔任文建會副主委的吳錦發閒聊中曾提及此事。豈料到了辛亥百年時，中國出版的書籍說，瑞澂的祖父是最早割讓香港簽訂穿鼻草約（南京條約前身）的琦善，爾後又看到琦善是蒙古族，姓「博爾濟吉特氏」，我花了好幾個月才記住這個姓氏。到我外祖父那一輩才由皇帝賜姓「國」。

香港黨報常罵我「賣國」，真的所言不虛，而且還是賣國雜種，因為是漢蒙滿雜種，搞不好還有其他外國敵對勢力血統。然而，琦善出賣香港，英國人把香港建成東方之珠，應是賣國有功，要不然鄧小平怎麼說中國也要建設幾個香港？九七後，被中國殖民的香港被共產黨糟蹋成現在這個樣子，到底誰愛誰賣？鄧小平在搶奪香港時發出豪言壯語：「外國人能做到的事，中國人也能做到；外國人做不到的，中國人也能做到。」前半句打問號，因為可能是中國人能買到、偷到或搶到之誤，但後半句的確做到了。

上天讓我成為香港人，上天讓我參與香港的民主運動，真是不知不覺中繼承祖先的傳統。本來我回到台灣，決心與台灣共存亡，如果香港局勢惡化下去，面對黑警，香港也可能成為我的受難場所，我的這本書也就是臨終遺言。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

《我的雜種人生》新書發表會

時間：2019年8月3日下午2點

地點：台北市南京東路二段125號4樓

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