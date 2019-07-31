自由廣場》回應國安私菸投書

◎ 方復權

曾任高雄地檢署檢察長的凌博志先生昨天投書《政府無力約制情治系統的憂慮》，他表示「新北市調處在總統出訪後就接獲檢舉，證據顯示私菸藏放在華航空膳倉庫，為何不立即報請檢察官查扣」，待蔡總統回台，「裝載私菸車隊跟隨總統座車駛出機場時才進行攔截？」等同羞辱小英，意在使總統在美的外交成就被醜聞覆蓋。但其實凌先生多慮了。理由很簡單，私菸暫存於華航倉庫，若打草驚蛇，充其量只能查到前半段的涉案人，等到出貨與取貨再收網，方能一網打盡，將所有人等繩之以法。所以新北市調處辦案的程序是恰如其分，值得讚賞。如今追溯過往，走私的次數與數量，超額破表，更可以實證是非黑白。

另一篇投書《總統，別急著要國安局報告！》則是替蔡總統與新任國安局長緩頰，作者認為私菸案牽涉的人員與紀錄太廣、太久，一週內的國安局報告可能不完整。若事後還要修改、遭受質疑等等，恐怕被政客、媒體大做文章，甚至於對總統的形象重建，失分更多。此番見解與推論，老實說，是恰如其分。與前一篇凌先生投書呈現「急驚風與慢郎中」的對比。

老子《道德經》記載「治（大）國，若烹小鮮。」煎魚做菜不能太淡，也不能太鹹；既不能操之過急，也不能鬆弛懈怠。凡事恰到好處，才能把事情辦好。

（作者業國際貿易，台中市民）

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