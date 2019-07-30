自由廣場》回應「原來草包不只韓國瑜」

◎ 李邦孚

民主進步黨於一九九九年第八屆二次全國黨員代表大會制定「台灣前途決議文」，在「說明」中稱「台灣是一主權獨立國家，其主權領域及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。」

簡單說，「台灣是主權獨立的國家，目前的名稱為『中華民國』」。張君昨天投書「原來草包不只韓國瑜」文中所示圖片「中華民國一九一二年至一九四九年」，應考慮蔣介石一九五○年三月一日在台北「復行視事」盜用「中華民國」名稱套於台灣至今。由此可見一九一二年至一九四九年的「中華民國」與蔣介石一九五○年盜用的「中華民國」，顯然是兩個不同的個體，只是同名而已。前者一九一二年成立時，台灣是日本的屬地，日本是在一九五一年簽署「舊金山和平條約」方放棄台灣澎湖主權，所以一九一二年至一九四九年的「中華民國」從成立到亡國，法理上台灣始終非該「中華民國」的領土，絲毫與台灣無關。

很遺憾！台灣目前仍然使用「中華民國憲法」，然自一九九六年台灣實施總統直選，自始台灣即是一個名副其實的主權獨立的國家是無庸置疑，此「中華民國」非彼「中華民國」，不要將兩個「中華民國」混為一談。

（作者為社團法人台灣國家聯盟主任）

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