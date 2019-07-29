社論》主權不保 死路一條

中國國防部日前揚言可以應港府要求派遣解放軍進行維持秩序，此舉無異對國際社會釋出一個直接介入、接管香港的危險訊號，香港情勢已然陷入危疑動盪之中。然而，台灣面對紅色威脅之嚴峻其實不下於香港。中國最新公布的國防白皮書重批民進黨政府上台以來拒不承認九二共識，搞漸進台獨、法理台獨，對外挾洋自重，更恫嚇「搞台獨死路一條」。此外，中國也正利用台灣自由、民主的弱點，意圖透過選舉扶植代理人，顛覆台灣的主權，使之淪為中國實質掌控的「第二個香港」。

中國將民進黨政府進行民主改革與本土化的種種舉措冠上民族罪人的罪名，乃是由紅色中國的角度加以羅織而成。若是檢視台灣的歷史發展軌跡，則親近西方民主國家，而與中國疏遠，乃是民主化與本土化之後必然走上的路徑。易言之，近代台灣已經徹底去殖民化與跳脫反攻跳板的附屬地位，成為一個主權獨立國家。此一發展歷程乃是自主的趨勢，並非任何外國勢力所策畫，這個國家的存在具有合法性與正當性。因此，願意正視台灣主權獨立事實的國家，都是台灣友好的對象；何況美歐日與台灣更因為彼此具有同樣的民主制度、多元文化與普世價值，自然形成緊密的合作夥伴關係。

反觀中國與台灣漸行漸遠，一則因為其由古至今都是專制獨裁國家，從未接受過民主的洗禮，更在中共主政之下發展出嚴密監控人民的數位獨裁體制。體制與價值觀的矛盾及歧異，注定台灣與中國不可能融合為一個國家。其二，紅色中國乃是一個擴張性的帝國，而其對外擴張的依據乃是所謂的「歷史權利」，亦即以某些區域在歷史上曾接受中原王朝的統治為由，便宣稱彼等自古屬於中國。例如西藏、新疆、香港，甚至南海爭議海域也都被中國當成內海，自然與周邊國家爭紛不斷。尤有甚者，其對台灣的主權勒索，更罔顧中華人民共和國成立時，台灣並非其領土，建國至今亦從未對台灣有實質的統治行為，只憑著想像的民族主義共同體，便動輒對台灣施以文攻武嚇。如此蠻橫的中國，自然會在台灣引起去中國化的效應，也不會是台灣人民願意與之親善的國家。

其實，中國對台灣主權要脅的另一重要途徑，乃是透過民主選舉，扶植統派政客上台主政，達到實質赤化台灣的目的。台灣以寧靜革命完成民主改革，乃是世人讚譽的重大成就，自此政權轉移完全依照多數民眾的意願，對自由與人權充分保障，完全彰顯民主的最高價值。然而，不可否認的，部分民眾容易受到狂熱的情緒與個人的偏執所主導，做出非理性的抉擇，使得民主受到民粹風潮所宰制。另外金錢與輿論的操控，亦可能影響選舉結果。這些民主的深層危機，顯然已經被中國充分了解與掌握，於是以經濟誘餌對台灣社會全面統戰，以及網軍的滲透與媒體操控，吹捧特定政客贏得選舉，成為其紅色代理人。此一策略在去年底的九合一選舉可說發揮重大效果，徹底將本土派主導的政治生態全面翻盤，而明年初的總統大選顯然也成為中國黑手介入的代理人之爭的主要戰場。令人憂心的是，目前呈現的態勢是統派參選人聲勢浩大，經常出現領先優勢，且其支持群乃是凝結度極高的粉絲，以及改革過程中利益受損之群體，因此無論任何弊病、施政缺失的爆發，似乎都無法動搖統派參選人有如神祇一般的地位；反觀本土派卻仍深陷初選衍生的對立矛盾之中，整合難度頗高，再加上部分本土派另立新黨的衝擊，看來要固守本土政權不致淪入紅色代理人之手，顯然是一項極為艱困的政治工程。

總之，除了動用武力，透過影響選舉造成政權的量變，最終導致主權的質變，乃是中國對台的新戰略，已然形成台灣生存的重大威脅。由此可知，明年的總統大選，乃是台灣能否維持獨立主權與民主的一大試煉；主權不保，才是死路一條。堅守台灣主權獨立的本土派，不能因為派系與策略之爭，分散了本土派的整體力量，以致為中國及其代理人所趁，奪去台灣的政權，反而必須著眼於大局，集中力量鞏固本土派的政權，才能延續並確保台灣的獨立與民主的生活方式。

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