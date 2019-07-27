自由廣場》台版林鄭月娥

◎ 黃帝穎

高雄市政府昨天駁回公民的罷韓集會申請，這是韓市府第四度拒絕市民的合法集會申請，嚴重踐踏集會自由的憲法人權。無獨有偶，香港政府也駁回港人在元朗的集會申請，且韓粉與元朗白衣人都對不同意見者「施暴」，高雄淪為中國元朗，足證韓國瑜如台版林鄭月娥。

國際關注香港反送中，尤其元朗白衣人糾眾暴打乘客，造成「反送中」民眾四十五人受傷，連孕婦都被打倒在地，各國震驚。為此，港人申請舉辦「光復元朗」遊行，要求港府徹查元朗暴力事件，但港府拒絕遊行申請。香港特首林鄭月娥公然踐踏民主人權。

然而，對比「一國兩制」下漸趨獨裁的林鄭，韓國瑜不遑多讓，韓不只是唯一進入「一國兩制」執行機關「中聯辦」的總統候選人，韓市府面對集會自由等人權，也是斷然拒絕，其實與「一國兩制」的香港林鄭沒兩樣。

高雄「公民割草行動」發起罷免韓國瑜的連署活動，雖然連署份數不斷成長將突破二十萬份，但租借集會場地卻一再受韓市府阻擾，公民割草行動原宣布已借到三民公園老人活動中心，豈料韓市府以臨時舉辦「登革熱宣導」為由不借，使得罷韓集會活動第四度遭阻。

更明顯的是，元朗白衣人以暴力攻擊不同意見者，高雄韓粉同樣到罷韓店家嗆聲「去死」、對罷韓志工砸蛋，韓粉甚至在網路上恐嚇要縱火、斷人手腳、潑硫酸等，甚且韓國瑜與林鄭月娥一樣，禁止不同意見者的集會申請，使高雄的民主情況與中國元朗差不多，無怪乎香港人要在台灣媒體刊廣告，希望台灣人守住民主。

（作者為律師，永社理事長）

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