自由廣場》〈保衛台灣．重奪香港〉北京偷香港 南京偷台灣

◎ 沈建德

香港人團體昨天在《自由時報》頭版刊廣告「保衛台灣重奪香港」，提到一八四二年滿清割讓香港給英國的《南京條約》正本在台灣人（推測其意為中華民國）手上，一九九七年英國卻把香港交給沒有正本的中國。這剛好提醒台灣人，中華民國就是中國，但現在是北京代表中國，若我們自稱中華民國台灣，正好落入中國！

廣告也提到，「中國政府為了奪取香港，無所不用其極，包括：將我們從聯合國殖民地名單除名，繼而失去國際自決權利」。的確是如此，不過當時的香港比台灣幸運：一九四五年六月二十六日簽字的聯合國憲章第七十三條規定，會員國殖民地（稱為非自治領土）應予自治，並助其獨立。一九四六年六十六號決議文指出，遵照該條憲章，英國已宣佈把手下非自治領土的資訊提交聯合國，包括香港、新加坡、馬來西亞、史瓦濟蘭（舊名）…等。香港顯然可像新加坡、馬來西亞一樣獨立成為國家。一九六○年十二月十四日聯合國一五一四號再決議，要求儘速結束殖民，但香港自己沒意願。

拖到一九七一年，共產中國進入聯合國取代國民黨，次年收買聯合國會員，在通過二九○八號決議時夾帶「香港是中國領土」，改變香港的地位。但二九○八號決議文中也確認一九六○年的這個一五一四號決議，要求特別委員會提出辦法，使殖民地都能儘快自決獨立，非常諷刺。香港既被表決為中國領土，英國也無力回天，終在一九八四年十二月十九日和中國簽署聯合聲明，歸還（restore）香港，香港「歸還」不合理但是有文件。

台灣「歸還」的文件在那裏？沒有！戰後，台灣是自敵國（日本）分離的領土，一九四五年六月二十六日簽字的聯合國憲章七十七及七十六條規定，從日本分離後託管自治獨立。但一九四六年就被聯合國年鑑列為中國一部分，該年鑑特別註明中國包括Formosa, Mancuria, Jehol（熱河）, Sinkiang, and Tibet。可是檢查聯合國成立後到一九四六年底的一○三個決議，沒有一個把台灣、滿洲、熱河、新疆（東土耳其斯坦）、西藏（圖博）列為中國，之所以列入，當然是南京的中華民國買通聯合國。北京偷香港、南京偷台灣。

不過，一九四六年台灣主權仍在日本手上，直到一九五二年四月二十八日舊金山和約生效才脫離，這個史實反使中國偷台灣露出馬腳，滿洲、熱河、新疆、西藏也是中國偷來的，百分之百有權要求小偷歸還，香港亦然。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，現為有機研究自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）

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