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自由廣場》（青年時評）國安菸處理 須走出同溫層

2019-07-27 05:30
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◎ 何漢昇

國安私菸案延燒至今，除了已下台的前國安局長彭勝竹以外，總統府侍衛長張捷調任，華航董事長表明會負完全責任，而負責訂購的國安局人員也延扣協助調查，可想而知上列的懲處是完全不能說服同溫層以外的人的。此事尚有無數疑團尚未釐清，但處理的重點，應該是想辦法讓中間選民了解執政黨如何處理歷史弊端，以及讓處理結果穿透同溫層，而非讓中間選民覺得民進黨就是包庇自己人，隨意推出一個替死鬼了事，否則菸民與中間選民的怒火恐會反映在明年的選票上。

蔡總統日前公開表示針對問題解決問題，該負責任就要負責任，這無疑是正確的一步。而第二波第三波需要負責任的人，也急需快速釐清。此事與其他爭議不同在於，菸民的感受其實是很強烈和生氣的，當執政黨要求菸民犧牲一些、調漲菸稅的同時，國安人員卻能購買免稅菸加八折的團購香菸，這個感受是真真切切和實在的，如果處理結果不能說服同溫層以外的人，蔡總統從去年一一二四大敗以後好不容易起來的氣勢恐會付諸流水。

而此時民進黨支持者或網軍側翼，也不應該去批鬥踢爆此事的黃國昌立委，放出一些陰謀論等等，非但無助執政黨，而且只會徒勞無功。 立委的職責之一就是揭弊，若果黃國昌選擇私了的話，相關線報流入他黨立委手裡，反而更成為一個不定時炸彈，而一般百姓看到執政黨支持者針對爆料的立委窮追猛打，心裡有著藍綠一樣爛的感覺，只會更加傷害執政黨形象。

讚美有如糖果，批評有如苦藥，但人生病了能治好的只有靠藥物，一味只聽讚美而縮在同溫層，並把一切批評打成陰謀論，只會讓病情更嚴重。既然現在弊端發生，只能勇敢面對，也期望蔡總統能夠統領政府部門，給出一個讓國人滿意的處理方式，重點是這個處理手法需要走出同溫層，不要讓其繼續延燒。如何讓一個扣分的議題讓各方都服氣，還仰賴執政黨眾人的智慧。

（作者為馬來西亞人，現於台灣任職金屬業）

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