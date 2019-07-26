新聞線上》韓國瑜要權貴連戰怎麼幫忙

記者陳杉榮

國民黨廿八日將召開全代會，正式提名高雄市長韓國瑜參選下屆總統，這位打出「庶民選總統，總統選庶民」的「口號庶民」，在奇奇怪怪的初選中勝出。再來呢？吳敦義已不能隻手遮天，韓國瑜先前把國民黨內部的權貴連戰、馬英九、郝龍斌等都罵死了，罵他們離人民越來越遙遠，現在要連戰怎麼幫他？

韓國瑜當選高雄市長和贏得國民黨總統初選，都是韓粉反英化學反應累積出來的結晶，他本身有江湖嘴，很能攪和，有行動力，很會選舉，但底子裡少了真才實學。韓粉未必認識他，只要能製造旋風，讓人瘋狂跟進就好；韓天電視台全力吹捧他，把他送往高處，根本不考慮下一步。冷眼看他得寵躁進的人太多了，尤其是被韓國瑜罵成權貴的黨內菁英和元老，他們看著韓國瑜打混長大，好不容易拿下高雄，擔心「選總統」這樣玩下去，吳敦義或許可以收割一些，國民黨卻可能完蛋。

韓國瑜獲得提名後，強大的反年改韓粉鐵衛軍，無條件繼續支持他，絕對不能容忍國民黨或吳敦義藉故重演「換柱」。為了撐住韓國瑜，韓粉對其他陣營的攻擊砲火會更加強烈，包括可能的對手郭台銘和柯文哲，至於國民黨的立委選情如何，可不關韓粉的事。

面對韓國瑜過河拆橋、恩將仇報，王金平是非常在意的，他太了解韓國瑜這個人了。朱立倫呢？被吳敦義這麼惡整，就是聖賢也無法消受，何況是一位捲土重來準備雪恥的江東子弟。郭台銘的雄心壯志並未因初選的落敗而淡然，他的「級數」不是韓國瑜可以比擬！

選後整合，本是常態。對於韓國瑜和國民黨，整合談何容易？韓國瑜在四月廿三日發表五點聲明，其中第四點，嚴詞批判黨內權貴，熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了。他還希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

韓國瑜罵得爽快，現在有軍師建議他請「權貴」連戰出來整合王金平等人，請「權貴」馬英九出來整合郭台銘等人，這事容易嗎？馬英九被中國當局羞辱八年，唾面自乾習慣了，連戰願意唾面自乾嗎？王金平真的好欺負嗎？靠吳敦義動用權貴式「密室初選」出來的韓國瑜，未來可能成為黨國的第一「權貴」，要他口中的權貴出面整合權貴輔選「口號庶民」，畫面還真連不起來。

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