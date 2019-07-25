自由廣場》根治台灣陳年痼疾的第一刀

◎ 王輝生

當體外病毒入侵，或體內的癌細胞蠢蠢欲動時，人體的免疫防衛機制就會啟動，在前線擔任末梢防衛的「吞噬細胞」，會率先發揮吞噬作用抵抗，並將敵情上報到免疫司令部的「Ｔ細胞」，Ｔ細胞在獲報後，一方面指派「殺手細胞」奔往前線共同殺敵，一方面派遣「幫手細胞」知會友軍的「Ｂ細胞」協同作戰，以產生抗體，對抗入侵的病毒或癌細胞。免疫機制、環環相扣，只要其中一個環節出錯，例如末梢的「吞噬細胞」吞而不報，下情不能上達，或殺手及幫手細胞竟變質或與病毒癌細胞沆瀣一氣，黑白不分，則導致「Ｂ細胞」不辨敵我，而無法產生抗體，免疫機能失調，此時就可能百病叢生。

台灣政府的免疫機能，最近似乎出了紕漏，例如調查局高雄市調處前副處長散播假訊息案，到國安局人員利用總統出訪通關禮遇、挾帶九千餘條免稅菸入境案；一葉知秋，可見政府職司免疫的情治系統已到了「肉腐生蟲、魚枯生蠹」階段，當防疫的細胞變質或與病毒癌細胞粘連一起成為大膿瘍時，最好的治療方法，就是外科廓清手術，盡速割除腐肉毒瘤，讓免疫機制恢復產生抗體功能，迅速還原免疫機能，才是恢復健康的王道。

此次國安人員涉及違法，是一個免疫機制嚴重失調的大事件，幸而，台灣已是自由民主體制的國家，才能在病情發生的初期，就及時診斷出來並及早治療。若此事發生在極權獨裁體制的國家，尤其是涉案人士是國家領導人身邊人，一定會投鼠忌器，不可能讓真相迅速曝光，甚至會反其道而行，想方設法地擦脂抹粉，藉以掩飾病情。

蔡總統在第一時間勇敢面對醜聞，並快刀斬亂麻拔除國安局長及總統府侍衛長，證明有痛下針砭的決心，期許這個壯士斷腕的清創手術，成為蔡總統根治台灣陳年痼疾的第一刀。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法