自由廣場》黑白共治 送中見血

◎ 李柏翰

香港的反中情緒愈發高漲，七二一遊行仍有高達四十三萬人走上街，除了警方動用催淚瓦斯、橡膠子彈鎮壓清場外，更爆發有黑道穿白衣毆打民眾，不只議員、記者，就連孕婦、老人和小孩都不放過，到二十二日早上為止，已造成四十五人受傷，其中一人生命垂危、五人受重傷。

而港警對黑道的攻擊不聞不問，讓人懷疑，打人的黑道根本就是香港政府找來的打手。因為就有民眾表示，身穿白衣的黑道是有組織性的進到香港地下鐵站內後毆打民眾，而在白衣人暴力耍狠之後，警察才進場。

面對不法行為，警方依法應予以制止，但警察什麼都沒做。還有議員表示，他在遭黑道恐嚇後，去找警察協助，警察將警車直接開走，讓該名議員直呼當晚是「最不可思議及不能接受的一晚」。

事實上，利用黑道來打擊、剷除反對勢力，一直都是中國政府的慣用手法。在二二八事件中，國民黨政府也曾利用「忠義服務隊」在各地製造混亂、燒殺擄掠、毆打外省人，以擴大事端，製造中央派兵藉口。除此之外，國民黨政權更曾雇用中國黑幫暗殺居住在美的華裔美籍作家劉宜良，造成美方不滿，使台美關係跌落谷底。

所以說，中共、港共現在的做法，根本就是師國民黨故技、依樣畫葫蘆。然而更值得注意的是，中共除了「黑白共治」香港之外，也正在以一樣的手法侵入台灣，腐蝕台灣民主—在台北地標一○一、西門町揮舞五星旗、騷擾路人的愛國同心會；由竹聯幫白狼領頭，在各大學運、社運場合出現製造紛爭的統促黨；在台大用武器追打學生的藍天行動聯盟；這些團體與共產黨的關係，在在啟人疑竇。

這也是為什麼政府應該盡速立法禁止「中共在台代理人」公開活動的原因。禁止中共代理人的活動，絕非傷害民主，而是讓中共勢力不再危害台灣民主機制。在沒有惡意帶風向的假新聞、中共扶持的不法份子刻意滋擾的自由民主社會，台灣人民才可以想自己所想，講自己想講，民主才能正常運作，並發揮法治正常功能。

（作者為台北大學法律研究所學生，新北市民）

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