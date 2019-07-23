自由廣場》作光鹽撐香港

◎ 陳文珊

香港送中事件持續延燒，繼二百萬人上街遊行遭特首無視後，開始週末分區上街抗議，呼喊「沒有暴民，只有暴政」，籲請國際社會聲援。但林鄭特首不思如何降低姿態透過政治協商化解民怨，反倒背地裡政治動作頻繁，一方面釋出利多消息收買商界代表，接見學生團體進行分化，另一方面更有計畫縱容黑警黑道暴力入場，企圖控制局勢。

前些天才見黑警不當執法，在遊行散後衝進商場攻擊和平示威群眾，乃至假日出門用餐的無辜市民也連帶遭殃。前晚元朗地區更出現「法治真空期」，一群有組織、著白衣的不明份子持棍棒在地鐵上無差別地毆打乘客，記者乃至孕婦被打到頭破血流，另一邊，建制派議員與施暴者握手言歡，警察局拉下閘門拒絕民眾前往報案。東方之珠轉眼間成為亞洲西西里！

香港近來的發展，常被比喻為是韓國光州事件的不良翻版。回想光州事件，獨裁者全斗煥軍政府先是派軍隊暴力鎮壓，並封城搜索，造成數百群眾死傷、數以千計的人遭逮捕。為了掩飾真相，其後數年，事件一直被定性為「金大中等親共主義者主導的內亂陰謀事件」，無人敢置一詞。唯獨天主教的正義和平委員會，在第一時間出面呼籲政府停止屠殺，除了分派神父到首爾各教會講述「光州事件」外，亦敦請羅馬教廷出面制止暴行。事後，光州正義和平委員會更發表反政府聲明，公開播映德國、日本等國際傳媒所製作的錄影帶，出版相關檔案圖片及資料集等文獻。

一九八○年的光州事件影響之深遠，不只標誌了韓國在亨廷頓所謂的「第三波民主浪潮」的位置，更促成了民眾神學（mingjung theology）的出現。民眾神學家如Ahn Byeongmu等人，開始大膽地用新眼光讀聖經，耶穌，不單單是上帝的兒子，更是解放者，他認同那些受壓迫及厭棄者的苦難，與民眾一同打造在地如在天的上帝國。

台灣距離香港不過咫尺，在民主化的進程中，支持人民自決的眾基督教會在促進第三世界神學發展上更與韓國民眾神學互動緊密，如今看到香港人的處境，本著在主裡同氣連枝的精神，實在無法坐視不理。台灣眾基督教會不分教派，理應本持先知精神，在世上作光鹽，關心香港侵害人權的失序現況，發起教會連署並進行普世串連，邀請天主教廷及普世運動等國際信仰團體，齊聲譴責香港特區政府的無良作為。

（作者為玉山神學院助理教授）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法