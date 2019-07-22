自由共和國》雷保羅／台灣應速訂「政治庇護法」 彰顯保障人權價值

雷保羅／牧師、前基督教論壇報總編輯

立法院日前三讀修正「國家安全法」，強化台灣對國外敵對勢力（包含中國）的侵擾，有了更周全的防護機制。然而除了鞏固「安全的盾牌」以外，執政團隊還應主動出擊，制定「政治庇護法」，不僅讓台灣保障人權有新的法源依據，彌補現有「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的不足，進一步向世界彰顯我國守護民主自由的決心，與中國極權的差異。

台灣制定「政治庇護法」的急迫性，從兩件事情可以看見。一是香港爆發「反送中事件」抗爭後，近日有多達十餘名參與香港示威的民眾來台求助，避免遭中共掌控的香港政府迫害。

筆者牧養的教會，就有香港青年學生看到家鄉發生「反送中事件」，礙於學校期末考，只能乾著急守候；等到學校期末考結束放暑假後，這些年輕人立即返回家鄉，投身在香港街頭，這股爭取守護香港民主自由的動力與決心，不僅讓筆者深受感動，也看見香港「反送中事件」，連跨海來台讀書的青年學生，都未置身事外。

可惜台灣因缺乏「政治庇護法」，使得我們在支援或保護香港（或其他區）的民主與人權上，大打折扣；相反的，有了「政治庇護法」，使得台灣保護人權的行動更具體有效，也對比中國力推「一國兩制」破產，人民以腳投票支持民主台灣的效果。

除了香港「反送中」事件，中國四川秋雨聖約教會也有遭迫害的信徒來台，尋求庇護，可惜在缺乏法源依據投訴無門下，陸委會僅能以延長信徒在台居留的權宜措施，轉而等待美國的政治庇護。

中國侵犯人權的事件，豈僅止於香港或宗教迫害。美國國務院喻為「世界最大集中營」的新疆維吾爾族勞改教育營、法輪功、維權律師打壓等，都歷歷可數，因此除西方民主國家外，台灣若有自屬的「政治庇護法」，今後無論在華人地區或世界，都將是樹立另一個保障人權的標竿。

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