自由廣場》在地人談高鐵南延屏東2.0

◎ 林敏學

高鐵南延屏東，近日報載有四個方案，本人以在地人的立場提出淺見。

屏東縣位處台灣西部走廊南端，高鐵已從台北到左營，幾乎只差一步就到屏東。目前台鐵屏東到左營火車接駁班次雖然增加，但沿途卻在高雄市區增加了六個停靠站，乘車時間並未縮短。為求旅運快捷，高鐵直接南延才是正道。其路線方向當以南北向為不二選擇。試想從屏東要往中北部，為什麼要像逛街式地西經小港機場或高雄火車站或左營再往北？除了浪費時間也浪費金錢。因此，南北向的燕巢到屏東方案，最有效率，對旅客而言，省錢又快速。

另屏東高鐵站址六塊厝，就地理位置而言，也欠周詳。因屏東縣幅南北狹長，相距約一百五十公里，其三大城鎮分別為屏東市、潮州鎮及內埔鄉。而六塊厝臨高屏溪，與高雄市僅一水之隔，係屏東縣西側邊陲，在此設站，僅方便少數人，其效益有其局限性。本人認為屏東高鐵站改設在前述三大城鎮的中心位置麟洛國中附近最為合適。該地區土地屬台糖公司，取得容易，且有三號國道麟洛交流道，屏北屏南旅客可由三號國道方便到達，鄰近地區旅客則可靠一號省道做為東西向通道。除此之外，該站址約三公里之內就有西勢、麟洛兩火車站，若比照高鐵台南站沙崙支線，新建鐵路支線連結台鐵，那周邊交通路網就更為周密了。

請別因高鐵南延經濟效益不大就擱置建設，沒有開發交通等基礎公共設施在先，那有蓬勃經濟可期。畢竟，人民有需求，政府要傾聽並予以重視。

（作者為土木技師，屏東縣民）

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