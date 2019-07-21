自由廣場》皆不會成罪致凸顯台灣之可貴

◎ 吳景欽

金融時報報導，國台辦對旺中媒體下指導棋，陸委會請求檢調機關對是否涉及國安犯罪為調查，而旺中也對報導與轉述者提告。惟此新聞所指，即便是真，也難成罪，而任何人的轉述，亦不會成立誹謗罪。

面對金融時報的指證，旺中似有必要說清楚、講明白，以釋各界之疑。惟若此事進入司法程序，因刑事訴訟法有不自證己罪權的保障，故偵查機關不能強迫被告提出自證清白的證據，應自行蒐證。惟媒體報導，僅算是傳聞，不可為法庭的證據，檢察官必得找到匿名受訪者為訊問。但保護新聞來源，是媒體最須堅守的原則，故要報社洩漏匿名者的個資，並接受詰問，就屬不可能的任務。這也注定金融時報所指之事，只能是個難以證明真偽的報導。

退一步言，就算檢察官查有屬實，但是否會觸犯國安法第五條之一第一項，即法定刑為七年以上有期徒刑，得併科五千萬元以上一億元以下罰金的危害國家安全罪呢？

因此罪自一九九六年增訂以來，就一直有違反明確性原則的質疑。如於客觀上，規定要為中國發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，這些用語皆屬模糊，且到底是要資助、操縱什麼行為或發展什麼組織，立法者皆未明確定型，就使此法條的處罰範圍極具有彈性。更糟的是，此罪於主觀上，雖限定須有危害國家安全或社會安定之意圖，但此等用語更屬空泛，就易陷入處罰內在思想的危險。故為避免對人權造成嚴重侵害，就須限縮解釋，則金融時報所指涉者就算是真，若媒體只是被動接受對岸指示，或有違新聞倫理，但要說是操縱或發展組織，甚或危害到國安，顯也太過，要成立國安法的犯罪，實屬微乎其微。

若報導難以證明真假，則轉述的媒體或個人，似得面臨誹謗罪的究責。惟根據大法官釋字第五○九號解釋的善意傾向原則，即便講述或散佈之事，無法證明為真，但只要非屬捏造新聞的惡意而有所依據，就可免於刑責。故金融時報的記者，既是根據退職者口述，自非屬惡意，至於其他媒體或個人的轉述，也屬有所本的善意，就算被提起誹謗告訴，也不會成罪，凸顯台灣的可貴。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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