自由廣場》誰能護衛中華民國？

◎ 林正二

國際媒體認為國民黨選了親中的總統候選人，二○二○大選將是親美與親中的抉擇。面對攸關台灣生死存亡的問題，身為國民黨總統准候選人的韓國瑜，竟然無法答覆美聯社有關兩岸、外交的看法。

韓國瑜面對台灣總統最重要的兩岸、外交職責，只會高喊「台灣安全、人民有錢」的空洞口號，以不切實際的「和平經濟」牌唬弄選民。

就「和平」牌來說，縱使習近平已言明，「九二共識」就是「一中原則、一國兩制」統台，韓仍自欺欺人地以破功的「九二共識、一中各表」為兩岸策略，要藉此建構兩岸和平關係，讓人民發大財。

雖然高達百分之八十的台灣人民反對「一國兩制」，卻仍有頗多國人接受「九二共識」，其原因應是很多民眾認為中國統台是很久以後的事，以為國民黨的「九二共識」仍可建構兩岸和平的緩衝空間，護衛中華民國。同時藍營亦用「九二共識」配合中國打台獨的策略，醜化蔡英文政府維護中華民國主權是台獨，已將兩岸帶往戰爭方向。

蔡總統執政後，並沒有往法理台獨方向邁進，也沒有挑釁中國，反而不斷呼籲中共，兩岸應以對等地位建構和平穩定的關係。當前現況是中國破壞兩岸和平，不時以戰機、軍艦繞台，恫嚇武統台灣。鑒於一九五一年西藏跟中國簽訂「和平協議」沒多久，中共即派兵入侵西藏、大肆殘殺藏胞的前例，韓國瑜可以用「九二共識」、「和平協議」維護中華民國？

中國近年在南海與東海擴增軍力，美國為維持西太平洋區域均衡，正式將台灣納入抗衡中國的「印太戰略體系」中。韓國瑜可以因親中、怕得罪中國，而刻意忽略中共統台意圖，將台灣排除於民主國家的聯盟防衛體系外？韓國瑜的親中跟美國的全球抗中戰略是矛盾的，在「美國優先」策略下，韓國瑜的親中不會讓美國遠離台灣嗎？沒有美國協助，一廂情願的「九二共識」能護衛中華民國嗎？

經濟方面，韓國瑜聲稱要發展新經濟產業，其親中遠美的態度，可能讓美國放心協助台灣發展新經濟嗎？值此台商因美中貿易戰、中國經濟受創慘重，紛紛出走回台投資之際，韓國瑜的親中政策恐讓台灣經濟陪葬，甚至強化中國以經濟制裁強迫我國接受政治要求之力量，讓台灣走向「被一國兩制」統一之路。

韓國瑜的親中遠美心態，很難在全球抗衡中國的新國際情勢中找到台灣的國際定位，唯有蔡總統的政策，能讓台灣與美日等經濟體緊密結合，並藉由印太戰略護衛台灣的和平。

（作者為退休駐美外交人員）

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