社論─「親中」與「保台」的抉擇

兩大黨總統選舉提名人出爐，未來是否有其他參選人半途殺出，尚混沌不明，但對戰之激烈精彩，可以預期。此外，總統選舉涵蓋的議題雖然廣泛，但由朝野參選人的訴求與立場，以及國際與兩岸形勢加以檢視，則此次選舉對決勢必聚焦在兩岸議題。其他，包括各參選人皆琅琅上口的拚經濟，其實都淪為次要、陪襯之交鋒，似乎只有統獨之爭才能左右大局。

明年總統選舉為統獨大戰的看法並非誇大渲染，由多數外媒報導高雄市長韓國瑜在國民黨初選勝出之角度，便可獲得充分之佐證。美聯社在報導中指出，國民黨選擇了一位親中派的民粹主義市長做為總統參選人。路透則點出韓國瑜曾說過「兩岸同屬一個中國」、「台獨比梅毒更可怕」等言論。金融時報以「民粹市長在台灣總統初選勝出」為題，凸顯韓國瑜在親中媒體推波助瀾下意外崛起。彭博資訊則強調韓國瑜在兩岸關係上的立場，是他與蔡英文最明顯的一大差別。該媒體更指出，韓國瑜曾形容台灣和中國是「指腹為婚」，兩者是「你儂我儂」。他更公開宣稱，民主的台灣和共產黨統治的中國之間的和平談判「無可避免」。而日經新聞則直接標示「友中市長贏得國民黨總統初選」。外媒類似的報導，在在顯示國際社會的共同視角，乃是台灣明年選舉已成親中與保台的抉擇、對抗。

其實，親中與保台之爭，可追溯至韓國瑜在高雄市長選舉時之宣傳策略。表面看來，韓國瑜當時的主要訴求是拚經濟而非政治，例如「政治零分、經濟一百分」及「貨出去、人進來、高雄發大財」。然而，這些口號充其量只是一些天馬行空的奇幻想像，根本無法在現實環境中予以落實。因此若檢驗韓市長半年多的政績，可以發現拚經濟一無所成，反而在親中方面，例如進入中聯辦及公開宣稱支持九二共識，推崇「九二共識是兩岸關係的定海神針」等，則動作頻仍，一再鎖定小英政府打對台戲。如今市長寶座尚未坐暖，且罷免聲浪急遽上升，韓市長仍然一意孤行，展現更上一層樓的強烈意圖，而其訴求可視為發大財之2.0版，例如「庶民總統」、「台灣安全、人民有錢」。其中，擔任三屆立委及配偶出身地方政治世家者，能否冠上庶民之名，外界頗多質疑，但在親中媒體的全面吹捧之下，勢必披上一中戰袍，並以民粹式話術，全面對決堅定捍衛台灣主權的小英政府。

馬英九執政時代，親中路線達到頂點，馬習會的召開，馬英九不敢在習近平面前公開提中華民國，無異將九二共識定性於「一個中國」，藍營所謂一中各表的假面目被徹底揭穿。尤有甚者，年初習近平的談話更直接將九二共識與一中畫上等號，再無模糊空間可以操作，因而兩岸陷入嚴峻對峙狀態。去年底九合一選舉藍營大勝，顯然帶給中國透過選舉主導台灣政局的想像空間，於是對明年初的總統大選寄予厚望，而特定候選人便是其寄希望之所在。另外，親中候選人的拚經濟訴求本質上亦是統獨之爭，因為這些拚經濟的政見，都只有一種解決方案，就是尋求中國的經濟挹注與施惠。易言之，藍營候選人提出的拚經濟方案，基本上是親中路線的一環。

中國成為世界第二大經濟體後，爭霸之心日益熾烈，乃以中國夢做為霸權崛起的美麗包裝，意圖與美國爭鋒，洗刷所謂百年國恥。中國夢乃是中國民族主義與中共權貴政治組合而成的紅色帝國大夢。在中共政權的中國夢拼圖中，不可或缺的就是併吞台灣。為此，中共展開文攻武嚇，不但以軍機艦繞台擾台，更以經濟統戰，發揮銳實力，對台灣進行紅色滲透。不過，總結各種手段之效果，中共必然了解透過選舉扶植在台代理人，乃為併台之上策。去年底九合一選舉收效不凡，明年初總統大選更欲再複製。換言之，台灣民眾必須從中共種種政治操作中覺醒，了解明年初的大選，不是庶民與權貴的戰爭，也不是拚經濟藥方的比較，而是決定台灣命運的一戰。只有如此透澈的理解，台灣民眾方可不為政客的漂亮話術所惑，為子子孫孫的未來做最好的抉擇。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法