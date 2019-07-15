社論》「境外代理人法案」修法刻不容緩

繼「國安五法」修訂完成，得以懲處少數將領、國安高層退休後赴中國朝拜，參與政治慶典，並向五星旗致敬的媚中行徑。小英政府更宣示近期將修訂《境外代理人法案》，以杜絕中國透過收買、補貼方式介入國內媒體，對我進行滲透顛覆，完成由內部瓦解台灣的圖謀。然而，此一維護國家安全的修法工作，卻遭到藍營與特定媒體的強烈批判，直指此舉係「召回刑法一百條」、「復辟思想犯」、「綠色恐怖」。但政府仍表達強力推動相關立法的堅定立場。

事實上，外國勢力介入、操控他國媒體，大打宣傳戰，搶奪話語權，企圖影響其決策走向及塑造自身的良好形象，在全球舞台上愈來愈普遍。而經濟實力強大的中國，則是在世界上進行大外宣的主要國家。據揭露，光是二○○九年，中國即投入四百五十億人民幣的大外宣經費，金額之龐大仿如在進行一場實體戰爭。令人憂心的是，中國發動強大的金錢攻勢，確實得到不錯的效果。一些重要民主國家的輿論陣地頗有被攻陷之虞，部分媒體被中資或其代理人併購，有些則是受到商業利益的誘惑，而在學術界則出現遍布全球的孔子學院及對智庫研究經費的大筆贊助等，全方位向全球進行紅色滲透，導致世界中文媒體的版圖已呈現紅色與粉紅色的狀態。

中國對重要西方國家及港台媒體滲透力道之大，令人嘆為觀止。中國強力操控全球媒體與中國相關的報導、評論，意圖消弭對中國不利、負面訊息的傳播，進而形塑中國正面形象，攻擊民主與普世價值。尤有甚者，中國透過政治獻金與經費補助，拉攏外國政治人物與學術圈，對民主體制的運作造成嚴重威脅，已引起部分國家的警惕，紛紛制定管理與監控及將外資介入情況透明化的相關立法。其犖犖大者，例如美國強化了「外國代理人登記制度」，要求明確揭露包括輿論操作在內的境外力量涉入。而中國勢力大舉入侵的澳洲，則制定嚴格的「反外國干預法」等，將所有可能對澳洲民主運作造成干擾的外部力量透明化，以維護澳洲的國家安全與利益。歐盟則立法嚴格審查境外資金對歐洲「戰略產業」的投資行為。這一切動作顯然都是劍指中國，反映全球重要民主國家對於極權中國的勢力擴張充滿憂心。由此可見，立法防堵中國勢力的破壞與滲透，已是全球的潮流，而受中國威脅最嚴重的台灣，本來就該正視此一危機，適時研擬防杜之道，確保國家安全。何以特定政客與媒體卻打著反對威權復辟、綠色恐怖旗幟，阻攔相關立法？難道是心虛了？此際大動作的反對，只會讓人更加質疑其與中國資金的連結？

其實，中國大外宣的最大受害者便是台灣，因為其他國家受影響的只是利益與價值觀的衝突，但是台灣面對中國的宣傳攻勢卻是一場生死存亡之戰。換言之，中共藉由大外宣操控台灣媒體，乃是意圖在輿論戰場上對台灣人進行洗腦，灌輸包藏在中國夢底下的帝國統一觀與黨國至上的論述，並清除西方民主與自由的思想，俾能為中國併吞台灣鋪路。尤其，中國對台的紅色滲透，並非停留在政策研擬階段，而是已在落實執行，且已發揮重大效果。此由去年底選舉，特定媒體全面吹捧中共屬意的人選，極力進行造神運動；並以網軍施放假新聞，進行霸凌，整肅異己，企圖營造只有一種聲音的網路一言堂，可以得到印證。選舉結果，部分親中派或中國代理人勝選，顯示台灣的政治生態嚴重受制於中共的幕後操控，民主與主權出現崩解的危機。

中共的大外宣是一種在敵人的心臟裡進行的戰爭，是中國在意識形態對戰時的銳實力展現。近年中共大外宣隊伍與資源大幅擴編，西方的民主、人權與文化受到強烈衝擊。近日香港反送中運動，多數港媒不是輕描淡寫，就是扭曲事實真相，可見媒體遭到中共控制的同時，也就是民主與自由的死亡之日。由此可知，立法監控中共在國內的代理人，使其資金來源透明化而無所遁形，乃是維護台灣民主與國安的當務之急。小英政府必須堅守立場，對抗紅媒，全力捍衛台灣的言論自由，方不負國人所託。

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