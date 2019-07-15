自由廣場》政治自殺？ 別錯估郭董！

◎ 陳文卿

國民黨總統初選民調結果週一出爐，郭台銘對於如果韓國瑜勝出是否仍將參選到底，語帶保留。《聯合報》七月十二日社論中提出警告說，「初選後若還脫黨參選，將如同政治自殺」，此對韓國瑜或朱立倫而言，當然如此，但對郭台銘卻不適用。

郭台銘是企業家，他從國民黨的「失聯黨員」忽然成為「榮譽黨員」而取得參加黨內初選資格。初選落幕，戲演完了脫下臨時穿上的藍袍，回到企業家的原本身分，再以非國民黨籍參選總統，則是「本來無一物，何處惹塵埃」。國民黨的興衰概與他無關。

郭台銘在商場叱吒風雲霸氣十足，忽然跳進來要代表國民黨參選總統，大出世人意料之外。以其商場謀略之深，誰都不相信郭台銘此舉是一時衝動之下的臨時起意，應該是國民黨高層及大老們曾向他勸說過的。韓國瑜妻曾說：「背後被開槍的感覺很不舒服」，郭董可能更要說，明明是因韓國瑜說過要在高雄做好做滿，且絕不考慮2020才跳進來的。本以為是要幫國民黨解決提名人選難產的僵局，卻被當面潑糞的感覺更難堪。

如果初選落敗，韓國瑜只有乖乖地回去當高雄市長，他絕無脫黨的本錢，問題只在如何安撫韓粉。可是郭台銘會不會很難嚥下這口氣？若要脫黨獨立參選，必須評估贏的機率以及策略運用。至於正當性如何，他只要借用王金平所說的「奇奇怪怪的初選」一句話，就可解脫了。

郭台銘如果參選到底，搶的是「討厭韓國瑜的藍營票」以及龐大中間選票，甚至會因「首富戰爭」而搶到「反媒體怪獸」的年輕選票。則韓國瑜即使贏得初選，但他卻是除深藍、韓粉之外，選民負面評價最高的，很難吸收得到中間選票。再加上初選過程暴露出的口號多過施政績效、違規農舍案等弱點，民進黨早就磨刀霍霍！「萬一」出現郭台銘、柯文哲、王金平結盟的局面，就等於宣告韓國瑜提早出局了！

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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