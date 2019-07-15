自由廣場》入學審查驚世爆，教育部只打地鼠？

◎ 鍾邦友

日前大學招聯會諮詢會議中有大學代表爆料：「申請入學審查只看學生的外貌、居住地與家長社經背景」，還有家長坦承幫子女代工備審資料且成為大學推薦範本，驚人發言內容令各界譁然。

過去就常有考生備審資料被大學端走馬看花的傳言，平均每一份只花三到五分鐘，今年更因為學測五選四的操作不當，部分大學頂尖校系二階人數破表，在同樣壓縮的時限內，審查的工作量甚至是往年的七、八倍以上，急就章的情況下，要用心細看每一份嘔心瀝血的資料，根本無異天方夜譚，公平性讓人高度質疑，兩位與會代表的發言，恐怕不是空穴來風。

未料教育部認為此事嚴重損害大學申請入學公信力，未來審查爆料者學校的申請入學招生名額時，此事將列入考量。這種仿若「打地鼠」的問題處理方式，根本無助看清掩埋在問題表層之下的千瘡百孔。

且這位教授若是勇於揭發集體沉痾的「吹哨者」，如此嚴懲其所服務學校的作法，未來是否導致當事人被「秋後算帳」，或造成人人自危而不敢再挺身發聲的「寒蟬效應」，令人擔憂。

申請入學的制度從推行以來便一直存有公平與否的爭議，但始終缺乏不公的真憑實據，私人案例如此公開揭露的，更是頭一遭。姑且不論這兩位當事人所言是否真確或代表普遍狀況，相信他們的勇於發言肯定背負了莫大壓力，教育部更應該以開闊胸襟廣納言論，並以最嚴謹的態度來面對問題，切勿只是想著要幫醜態百出的招聯會找一塊更大的遮羞布而失信於民！

（作者為高師大教育系兼任助理教授）

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