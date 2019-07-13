自由廣場》初選提名 應啟動全面變革

◎ 潘翰聲

國民黨總統初選民調，有些本土派開玩笑說「唯一支持韓國瑜到7月14日」，好像蔡英文在大選對上韓國瑜比較輕鬆，柯文哲幕僚則具名發文說韓領先，早先民進黨初選，也有風聲說國民黨灌票影響民調。後現代的政治話語風格，玩笑與認真難以分辨，讓落敗陣營有宣洩出口，如果真的干擾民調來挑對手，過度政治精算，恐怕會耽誤國家前途。

去年底選舉國民黨大勝，有些民進黨支持者唉聲嘆氣「亡國感」，短短幾個月間又士氣大振，不知道從何而來的樂觀，有自信可以贏得大選。爭論韓國瑜或是郭台銘哪個對手在大選比較好打，分站兩邊。一邊說，韓是草包，經不起檢驗；另一邊說，韓粉不可理喻，別輕忽衝擊世界各國的民粹逆流。還推論到誰落敗比較可能脫黨參選，把國民黨分裂說得煞有介事。然而人算不如天算，如果明年初大選開票，竟是現在假裝支持的參選人當選，如何承受「亡國感」噩夢成真的苦果。

大位不以智取，投身總統選舉本來就應該正當迎戰，絕不是取巧的旁門左道可以僥倖贏得。從統計上來算，以組織干預他黨的成本很高，但宣稱敵對陣營干預，民調期間可以凝聚支持者，萬一落敗也有藉口可用。

網路上人人都是專家，選民積極地討論著選情和策略變化，好像自己對於政局有操縱感。網路意見領袖帶風向，像集體催眠的麻醉，讓無力者誤以為自己若接了一通電話，會有多麼巨大的威力可以改變歷史的走向。

當前代議制度的缺陷，選民常常只有投票那一天做主人，其餘的每一天都無力影響政治。於是選民只想投會上的，既像觀賽壓注的樂趣，也像在買彩券求中獎。所以主流電子媒體樂得只報導膚淺的選情起伏，誰去了哪裡見了誰，造勢場有多少人，哪個有影響力的人站台力挺，而不必砸重金深入報導比較政策。民主的深化，需要更多看重門道的公民，認真思考該怎麼投票比較好。

過度強調順應短期社會氣氛的策略投票，而不在意如何用長期的價值去說服選民支持，將導致政治道德的墮落。策略投票的算計，在政治上散佈恐懼，鼓動選民的負面情緒，不要讓誰選上，就開啟了許多邪惡的想像。言不由衷的干擾民調，假定多數選民只會依據賽局情境作機械式反應，簡化選民的多元類型和局勢的瞬息萬變，這種心態限制了對未來的正面想像力。

過去因為黨意與民意落差極大，加上人頭黨員與特種黨部的封閉性，兩大黨的提名規則都轉向以民調為主。如今，市話已無法正確反映整體選民，懷疑他黨的干擾，也使得民調正當性逐漸被侵蝕。初選提名已到了全面變革的時刻，開放支持者登記投票，讓民調回歸民調的原始功能，不論是美國式的公辦政黨初選，或是法國式納入支持型小黨來共同舉辦，是下一次大選前，各黨政治菁英們該好好研究的功課。

（作者為樹黨國際秘書）

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