自由廣場》比帕拉丁型自走砲更好的選擇

◎ 張豐麟

根據自由時報二○一九年七月十二日的獨家報導，繼向美國採購一○八輛M1A2T戰車之後，陸軍換裝新型火砲計畫也已敲定自走砲型式，將向美採購M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲一○○多輛，總金額近三○○億元台幣，國防部也已將此案提報行政院審核中，希望能汰換近千門舊式的M109A2、A5自走砲、M114輪型牽引砲及M110A2八吋自走砲。初聞此一消息，實一則以喜、一則以憂，喜的是陸軍高層終於下定決心汰除這批已使用二十至五十年的老爺砲，憂的是履帶式自走砲相當昂貴，且僅汰換約八分之一的數量，實在是杯水車薪，在尚未向美方提出正式採購前，或可參考他國趨勢及潮流引為殷鑑。

台灣的公路密度在世界各國可說是名列前茅，據交通部統計，僅以二○一五年為基準，道路長度即達四萬一千九百五十公里，亦即每平方公里土地的道路里程數達十一．二公里；簡言之，台灣公路網密度已較多數先進國家高，大概只比新加坡、荷蘭、比利時稍低，是以裝甲旅砲兵營及機步旅砲兵營在思考採購自走砲的選項時，其實不應該忽略輪式自走砲。

輪式自走砲最大的優點，在於價格便宜且維修容易，且在公路密度高的台灣適應性良好。陸軍曾在上個世紀考慮引進南非製的G5輪式自走砲，有效射程為現役M109A3/A5及M114的兩倍。很可惜在與南非斷交後，該採購案便無疾而終。

經檢視美國DSCA公報可以發現，沙烏地阿拉伯於二○一八年，將一八○輛M109A5提升至M109A6的價格是十三億美金，平均每輛M109A6的單價為七二○萬美金，與台灣預計採購一百多輛所需的三百億台幣相去不遠。目前國際現貨市場上，西方國家銷售量最好的，應屬法製凱薩輪式榴砲車及以色列製ATMOS 2000榴砲車，均以卡車做為底盤，搭載一門五十二倍徑的155mm火砲，射程遠高於台灣目前使用的M114或M109系列，且戰鬥重量介於十八至二十二ton，在一般道路方便，系統包括車載任務電腦、內建導航／瞄準系統、自動化彈藥管理系統以及自動化裝填系統，與陸軍原本屬意的M109A6（畢竟是上個世紀的產品）不相上下，卻擁有更高的CP值。是以泰國在二○一六年選擇ATMOS 2000輪式自走砲，丹麥在二○一七年選擇了凱薩8X8自走砲，以色列亦在二○一七年選擇ATMOS 2000輪式自走砲，因其價格僅約M109A6的五分之一，相同的預算，台灣將可汰換超過五十％的舊式火砲，對於台灣陸軍現代化的推動，明顯更有價值！

（作者為博士生，投稿論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）

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