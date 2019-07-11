自由廣場》回應「評友善女醫職場」

◎ 方復權

日前有一篇投書反對衛福部修正「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」，讓懷孕或哺乳女性住院醫師都不用再輪值夜班，理由是「善待女醫師可能使女醫師失去許多學習的機會，導致學藝不精，將來醫療失誤的醫療糾紛纏身，也可能在尋找優良訓練醫院和升遷受害」。論述中最沒有信度的就是打出「李遠哲牌」，認為李不支持蔡英文總統，所以連帶「善待懷孕或哺乳的女醫師」也是惡法，簡直是「倒洗澡水連嬰兒一起倒掉」的翻版。

該文還提到「文明先進國家，都沒有我國衛福部友善女醫職場的規定」。絕對是引喻失義、以偏概全的不良前提，即使是先進國家，目前仍有許多性別歧視、職場霸凌的現象與法規。台灣在照顧婦女方面，難道不能超越各國嗎？七月七日美國國家女足隊擊敗荷蘭隊奪下女足世界杯冠軍，整個頒獎典禮上，回響著「equal pay」（同工同酬）的口號，這是因為即使進步如美國，仍無法消除因性別不同而來的待遇不平等，根據統計，美國女足的獎金只達男足的三分之一。而ＣＮＮ也在賽後報導，知名運動品牌NIKE在這場勝利之後，釋出了新的廣告影片，在YouTube上架一天就超過四百萬人次觀看，畫面令人震撼。報導指稱，這支廣告所傳達出的核心價值並不僅僅是美國女足奪下世界杯冠軍，而是支持薪酬公平和終結歧視的價值。耐吉的廣告中說：「女性征服的不僅僅是足球場，她們將打破每一塊玻璃天花板。」

女性絕不是弱者，但上帝創造人類之時，讓女性負擔了不公平的生理機制。反過來說，卻給了人類機會，彌補上帝的錯誤。期待更多的女總統、女ＣＥＯ、女醫學院院長等等，打造兩性平權的世界。

（作者業國際貿易，台中市民）

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