自由廣場》 青年談國軍戰略戰術必須轉型

◎ 宋磊

日前美國證實願意售予台灣一○八輛最新的M1A2T坦克，獲得新裝備固然是件好事，但面對解放軍的戰法日新月異，特別是中國有可能透過合成營、長程火箭彈顛覆以往國軍漢光演習中的兩棲登陸想定，加上有「航母殺手」之稱的東風21彈道飛彈，因此國軍在戰法上須以「輕、快、狠」為戰術作為，戰略上不能再一廂情願認為美軍有能力在「第一時間」馳援，國軍戰術亟待轉型！

舉例而言，無論是M1A2T，或是現有的M-60A3、CM-11/12系列坦克，傳統上幾乎都是配屬在營級單位，陸戰固然合適，但對於防衛台海及附屬島嶼恐不適合。原因在於單位數量過多，面對解放軍的長程火箭、導彈、超音速巡弋飛彈，恐有被殲滅的可能。因此，未來無論是裝甲旅、機步旅的坦克，必須以連、甚至排級為單位進行反制。畢竟，若能在開戰前分散龐大的戰車群，不僅能分散部署，更能達成戰力保存的目的。

另外，面對解放軍的長程火箭、甚至是「氣墊船」的小梯次攻擊，傳統的反登陸作戰想定／演練已非適合，陸軍須適度建立更多「雷霆2000火箭」部隊的數量，同時透過增加射程、多元彈種、火箭飛彈化等方向努力，才有能力面對解放軍日益精進的戰術戰法。希望在上位者必須謹慎以對，才有利於台灣的國家安全。

（作者為中正大學戰略所碩士，空軍子弟）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法