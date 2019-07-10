自由廣場》軍售案未被沒收

習近平討好川普失效

◎ 陳永昌

之前一度傳出暫時擱置的M1A2T戰車及可攜式刺針防空飛彈對台軍售案，業經美國國務院批准公布，美國時間8日正式送交國會，沒有意外將在一個月後正式生效。根據美國《時代》雜誌報導，川普政府為了讓貿易戰盡快解決落幕，暫停對台軍售計畫以向北京方面釋出善意，避免在大阪G20川習會關鍵時刻節外生枝。所謂「台灣籌碼論」，雖然稱不上是空穴來風的假新聞，事實發展證明台灣並沒有成為川普的伴手禮！

出身華爾街的美國財政部長努勤被公認是川普政府鴿派代表人物，一向主張儘速與中國重修舊好，《時代》雜誌引述國防部匿名官員點名他是對台軍售案的絆腳石，暗示其為親中勢力同路人，目的在於削弱其影響力與主張正當性。此類帶風向的政壇內幕消息，暴露出川普團隊不同部門政爭嚴重，各路人馬頻頻對外放話打擊政敵，新聞媒體則藉此大做文章損耗川普領導威信，台灣成了捲入美國政界權力傾軋的非自願配角。

事實上，總價22億美元的108輛M1A2戰車與250枚刺針飛彈軍售，完全符合為美國帶來更多工作機會的政治正確路線，即使批准流程上有所延宕，也只是「在商言商」川普總統慣用談判手腕，川習會前為顧及北京當局顏面所使出權宜之計，待雙方談判再度卡關後，川普向來最擅長的「極限施壓」策略便再度登場。蔡英文總統過境訪美前，意外收到來自美國華府送出的大禮！

對台軍售案沒有淪為川習會伴手禮而被沒收，另一方面，習近平卻是有備而來大打「北韓牌」。習近平與G20東道主日本首相安倍晉三會談後，日本國營電視台放送協會NHK專訪外務省中國蒙古第一課課長岩本桂一，人在現場的他透露，習近平親口證實曾向北韓最高領導人金正恩當面轉達安倍就改善兩國雙邊關係的善意。日本官方解讀：在最高領導人的層面上，居間傳話的情況從來沒有發生過，習近平此舉「具有非同尋常的重要意義」。習近平拿北韓在安倍面前大作人情，間接證實：川習會前的平壤之行，如同紐約時報等媒體推測，習近平有意在川普與金正恩扮演中間人，北韓牌成了向川普表示善意的伴手禮！

只是，這份重禮在川普和金正恩於板門店歷史性會面後顯得黯然失色，習近平討好川普的盤算落空。川金會在短短48小時內，從推特隔空提議到付諸實現跨過38度線，川普顯然更樂於直接與金正恩面對面溝通，而不是透過中間人傳話。尤其，無論是主動提議與北韓恢復談判，或口頭邀請金正恩訪問白宮，在在顯示川普有意搶回主導權，不樂見北韓納為習近平的談判籌碼。

瞬息萬變的國際政治局勢，無論是美中貿易戰、朝鮮半島非核化談判或伊朗制裁所牽動的大國博奕，身處地緣政治前沿的台灣或多或少不由自主捲入其中。所幸的是，過去三年台美雙方累積非常好的互信基礎，謹慎自持的國安團隊揚棄前任民進黨籍總統急功躁進路線，致力於洗刷「麻煩製造者」陰影，大大降低被意外出賣犧牲的可能性。

（作者為台北市民間工商社團副祕書長）

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