自由廣場》譴責擁核人士仇恨動員

◎ 施信民

日前擁核人士把發生於台鐵車廂的殺警事件（七月三日）與發生於一九九一年十月三日的核四廠警民衝突事件相提並論，並以「血債」為名動員連署其重啟核四公投案。對擁核人士此一仇恨動員的手法，本會予以嚴厲譴責。

一○○三事件是台灣人民追求非核家園運動中發生的不幸事件。此事件導因於當年九月底原能會強行通過核四環評，核四預定地的貢寮鄉親在核四門口搭設核四告別式場棚架以示抗議，但警方違反協議拆除棚架，引發警民衝突和傷亡。本會對未能防止此事件之發生深切反省，並盡心於後續處理；我們對傷亡者及其家屬進行慰問，對被起訴者提供法律協助。我們衷心期待類似憾事不再發生。

擁核人士又謊稱「一○○三事件」是「台灣使用核電四十年來唯一造成人命死傷的事故」。事實上，根據原子能委員會統計，自一九七八年（核一廠一號機商轉）至二○一九年核電廠傷亡人數為，員工部分：廿二人受傷、兩人死亡，承攬商部分：廿五人受傷、一人死亡。可見擁核人士所說的與事實不符。上述謊言竟然登載在中選會通過的公投理由書中，我們在此要求中選會應對充斥上述謊言以及其他諸多不實訊息的理由書進行妥適處理，不要從事實真相的提供者淪為假訊息的傳播者，讓人民用假訊息作判斷，嚴重傷害公民投票制度的基本精神。

「尊重生命，疼惜鄉土」是本會堅持的理念，「核四是攸關全民生命財產安全的重大公共政策，應交由人民決定」是我們一向的主張。我們歡迎政策溝通和論辯，但我們反對仇恨動員和捏造假訊息，對這樣的做法，我們深感不齒！

（作者為台灣大學化工系退休教授，台灣環境保護聯盟創會會長）

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