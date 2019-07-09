自由廣場》縮短暑假 有助善美的循環

◎ 鄧敏宏

近日，於自由時報讀到兩篇關於暑假的投書，陳啟濃校長所述學童沉迷3C、課業成績拉低等問題確實存在；而邱寶福老師所提及的家庭教育責任及弱勢孩子扶助，也確實是教育工作者面對暑假期間的學童生活，需要注意到的點點滴滴。如何兼顧課業學習、興趣探索、家庭生活照顧及身心健全，筆者有些許建議：

第一，暑假的時間可以縮短，也就是說，學期是否分為上下學期兩段，也可斟酌。事實上，台灣許多實驗教育學校，已經採取四學期制，也就是說每學期間的春假（兩週）、暑假（五週）、秋假（兩週）、寒假（三週），如此一來，家長比較容易安排假期活動，也比較不會因為假期過長，影響學習節奏。

第二，暑假期間若縮短，家庭之間就較容易發展出「互助／學習社群」。假設若以十個孩子為數量，成立一學習社群，其父母只要在兩週約十天的平日請假一到兩天，就可以分工帶領／照顧十個孩子的假期生活。這樣的家長社群組織，透過平時的家庭教育課程來連結、熟識，社群中的父母需要參與正向教養課程，確保社群中的家長帶領孩子的觀念正確同步。

第三，廣設社區型兒少關懷據點。筆者目前服務於不屬於行政劃分上的「偏鄉」，而是所謂「不山不市」的區域，觀察其中弱勢孩童的教育資源，相對而言都屬貧乏，更何況是真正的偏遠地區。這種貧乏不是因為學校有硬體設備體育場或是辦了暑期輔導課就解決的，而是要有人來教導孩子「生活」與「學習」，社區型兒少關懷據點成為學校之外的另一個平台，承接需要細緻照顧的家庭及兒童、青少年，進而扭轉兒少的生命樣態，不致陷入貧窮、犯罪與暴力的循環。

如何讓弱勢的孩子也能擁有快樂成長、收穫豐碩的暑假，打造平台，積極尋求家庭、學校與社區之間的資源合作機會，讓孩子的潛能得以發展及被看見，讓孩子由受助人未來成為認助人，這樣愛的循環、善的改變從暑假開始，豈不美妙。

（作者為社團法人中華牧人關懷協會友善兒少服務據點副主任）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法