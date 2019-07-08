自由廣場》「郭家養」基金 不懂裝懂

◎ 王仁權

為了拼贏國民黨初選，郭台銘貿然提出「國家幫養6歲學齡前幼兒」政策，並說要「盤點六大退休基金之外的現有作業基金、特別收入基金、郵政儲金等基金」，透過專業管理提升投資報酬率4%，就會增加700億，再加上富人稅提撥500億，就可以幫全國家庭養0到6歲幼兒，並揚言如果財源不足就會用自己財產墊支，散盡家產也在所不惜。乍看之下的確是很亮眼、很牛肉的政策，哪位父母不心動？但內行人一看就會知道，它不只是一個信口開河的跳票政策，根本連執行都不可能。

首先，先來說明何謂特種基金？依據預算法規定，基金分為普通基金和特種基金二類；歲入供一般用途的為普通基金，歲入供特殊用途的為特種基金。另依中央政府特種基金管理準則規定，每一特種基金為一獨立計算債權、債務、損益或餘絀之會計個體，翻譯成白話文，就是特種基金必須「專款專用」，才能確保特定的財源用在特定的用途；其中還可分為營業和非營業特種基金，後者包含作業基金、特別收入基金、資本計畫基金、債務基金等。

例如「全民健康保險基金」，屬於「作業基金」，以健保費、菸捐、公益彩券盈餘分配、聯合門診中心醫療為財源，用來辦理全民健康保險給付、聯合門診中心相關醫療等支出，讓全國人民可以享有基本的醫療保健服務，尤其保障經濟弱勢族群，不用花高額醫療費用，就能獲得醫療資源。

再如「就業安定基金」，屬於「特別收入基金」，以雇主聘僱外國人從事特定工作時繳交的就業安定費為財源，用來辦理職業訓練、就業服務、創業貸款、失業輔助、提升勞工福祉、管理外籍勞工等業務，以維持勞動供需平衡及促進國民就業安定。

前述兩例應該有助於理解為何特種基金需要專款專用。如果把「全民健康保險基金」和「就業安定基金」的財源拿來做其他用途，讓基金管理變得岌岌可危，等於剝奪全民享有基本醫療及就業安定的權利。

也就是說，無論上述特種基金的投資報酬率提升到多高，增加到多少錢，都無法用來幫全國家庭養小孩，因為每一特種基金都有特定用途，也算是確保納稅人的錢有用在指定的項目。

當然郭台銘會說是政治人物不夠創新，所以才會用各種理由說做不到，交給他就可以化危機為轉機、化不可能為可能。筆者倒是很想知道，是有什麼創新方法，可以從其他基金剝奪財源、也不會影響到該基金運作、不會影響到全國人民的權益？

再者，郭台銘說散盡家產也要實現這政策，但根據2019富比世全球富豪榜，郭台銘身價63億美元，約新台幣1960億元；再依最新的內政部統計資料（108年5月）顯示，0歲人口數169,945，1歲人口數191,891，2歲人口數206,145，3歲人口數214,550，4歲人口數217,414，5歲人口數199,129，6歲人口數229,266，加總起來是1,428,340人。如果按照郭台銘的理想化政府、補助每人每月1.5萬元，每月就需要214億2510萬元，一年就需要2571億元，郭台銘的財產散盡恐怕也只夠付9個月。如此短命的政策，是全國家庭要的嗎？

（作者現任基金會研究員，專研財務金融）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法