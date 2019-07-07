自由廣場》贊同王小棣：我們應該集體學習

◎ 陳宏煇

這兩天，新聞焦點集中在自強號上所發生的鄭姓乘客持刀刺死警察一事，很多人認為是警力不足，或是配備不夠，甚至連蔡英文總統也出面喊話，內政部及警政署因而緊急調派人力，並且增補電擊槍及防彈背心等裝備。然而導演王小棣卻有不同的看法，他建議社會上應該要做集體學習，如果在公共場所發生類似突發事件時，大家應該如何反應，以降低悲劇的發生。筆者相當贊同王導演的看法。

每個社會都難免有情緒障礙的人，若未適當的防範及處置，很容易成為一顆不定時炸彈，造成不幸事件。以這次為例，媒體報導鄭男似有躁鬱症，而李姓員警一人獨自處理，原本是簡單的逃票事件，卻因為鄭男情緒障礙而衍生不幸，如果李姓員警能和列車長共同處理，是否就能避免悲劇的發生？

這讓筆者想起十年前，也曾單獨一人處理情緒障礙學生的問題，當時他手裡拿著棍棒，我卻做了錯誤的決定，將其他學生支開，後續晤談中，遭到他的攻擊，因而失去了嗅覺。現在想想，李姓員警或許和我當時的想法一樣，只是單純地認為可以處理得來，沒想到卻讓自己身陷險境。

筆者認為，王小棣導演所分享的集體學習，是一個不錯的想法，畢竟警察不是神，也無法完全有效處理好所有的社會事件，尤其是在遇到情緒障礙的人時，如果能靠其他人的幫忙，大家利用身上現有的器具相互支援（像是背包、雨傘、或是外套等），有的人幫忙打電話求援，有的人協助安撫歹徒情緒，大家一起面對歹徒，說不定就能因此避免悲劇的發生。

（作者現任大學教官，新北市民）

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