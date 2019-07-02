自由廣場》評沈富雄批韓國瑜「無知中的無知」

◎ 陳止戈

沈富雄發臉書，列舉十一項韓國瑜不適任總統的理由，其中有一項說「民粹式的總統固然可怕，無知的領導人更是可怕！」我完全同意。關於無知，沈富雄舉例說，韓國瑜宣稱「四千億美元外匯存底在握，國家不怕破產。」是無知中的無知。我心有戚戚焉。想到一個連「外匯存底」都不懂的人領導國家，我恐懼到頭皮發麻，起雞皮疙瘩。

隨手Google一下，維基百科定義「外匯存底，是一個國家或經濟體的央行持有並可隨時兌換他國貨幣的資產。」通常以美元、黃金或債券的形式持有，而外匯儲備的功用，是一個國家或經濟體清償能力的指標，可以平衡國際收支及穩定匯率。

進一步而言，外匯是怎麼來的？其一是出口減進口，多出來的就是全民賺來的財富；其次是外來投資，他們把美元賣給央行換成台幣，當他們要撤資時，就會把台幣資產換回美元帶走，這些錢都不是國家的資產，央行只是負責保管而已。

既然外匯屬於全民所有，任何人都可以依規定要求動用外匯。那麼為什麼不能直接把外匯用來進行全國性的經建計畫，或支援地方上的基層建設呢？關鍵就在上面提到的「中央銀行的外匯資產與新台幣負債必須平衡」的觀念和實際操作上。因此任何個人或公司行號想動用外匯，就必須先準備好等值的新台幣資金；政府想動用外匯，就必須編列等值的新台幣預算，然後依照結匯手續來動用。

也就是說，假設匯率為一比三十時，當央行每買進一億美元，就同時增加了三十億台幣的負債，資債必須平衡，否則就有引發惡性通膨的危險。這是金融常識的ＡＢＣ，高中生都懂的。截至四月底，央行公告的外匯儲備約四六四八億美元，全球排名第五，這些錢央行可以融通孳息，但韓國瑜卻以為這是可以拿來花的財產，沈富雄批評這是「無知中的無知」，已經算是客氣了。

許多韓粉不服他們的英雄被形容為「草包」，多位學者也質疑韓有嚴重的知識斷層，有了這些缺點，賣賣農產品、鼓吹一下發財夢，倒也無傷大雅，但把整個國家的命運交給他，而他又只能用一些潘恒旭之流的人才，難怪連一些知識藍與經濟藍也會憂心到睡不著。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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