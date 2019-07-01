自由共和國》朱利安／一場不符合比例原則的罷工

桃園市空服員職業工會在六月二十日以協商破裂宣告開始罷工，帶領著二千多名空服員在南崁埋鍋造飯準備無限期的抗戰。(資料照)

朱利安／土木技師

桃園市空服員職業工會在六月二十日以協商破裂宣告開始罷工，帶領著二千多名空服員在南崁埋鍋造飯準備無限期的抗戰。在這炎熱又不時驟雨的惡劣天候下，空服員懷抱著美夢輪番守著陣地，辛苦煎熬了十一天，確實令人同情與不捨。

戰爭必須舉著為何而戰的大旗，才能名正言順地號召勇者加入，罷工亦同。本次工會對於罷工的原始八大訴求，在社會上引起正反激烈論戰。其實，我們若從數理的角度，來分析誰是真正受益者，就不難發現這次罷工的目的了。

此次罷工混雜著空服員與工會的訴求，除第一項日支費，第二項九條航線改為過夜班，以及第五項國定假日二倍薪資等三項為空服員爭取福利事項外，其餘五項皆為工會想在這次罷工中所爭取的利益。

先不談資方是否會同意，我們就用數字來計算空服員參與罷工的損益，以空服員福利相關的三點來看：

一、據桃空職工表示，若日支費提高到一百五十元，一個月可能多一萬元。但長榮已先在五月八日罷工前公告，對罷工者將不發年終、不調薪、無優惠機票等三不。將前後兩者相加減，空服員有賺到嗎？還是誤判資方一定會撤銷該公告？

二、原為九條後來改成東京與北京二條航線為過夜班，撇開此訴求的目的，試問參與罷工的二千三百人中有多少人飛這些航線？一大群人何苦為少數來做這麼大動作的罷工？

三、對於不定期排班的空服員或機師，能要求國定假日不排班或要求雙倍薪嗎？好，縱使要到了這項福利，在有限的國定假日中服勤，又能增加多少收入呢？相對於三不公告，是利是損呢？

至於其他五項工會訴求，一言以蔽之，可以說是想藉著此次罷工進入長榮管理體系，以壯大桃園市空服員職業工會的力量。此原本無可厚非，但舉著空服員福利的旗子，要空服員出面吶喊著要尊嚴要飛安，但細究罷工的內容，魔鬼就藏在細節裡，實質的受益者正是工會自己。

此次罷工的訴求所牽涉的金額其實不大，卻讓空服員想訴求小利卻飽受貪婪之嚴厲批評，而工會卻等著坐收其成，甚至在六月二十九日團體協約破裂後，發出的聲明稿條條都要保護工會與工會幹部，避免為法律追訴及求償。

這是一場不符合比例原則的罷工，權與責不成比例，空服員追逐的利益與工會的利益不成比例。雖說人在群眾中容易失去理性的判斷，但空服員都是高級知識份子，對於工會強勢主導的抗議路線，希望能提供她們另一條思考的方向。

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