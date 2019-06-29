自由廣場》中油油輪遇襲談獵雷艦

◎ 張豐麟

中油租用的Front Altair號大型油輪，驚傳在伊朗外海遇襲並起火燃燒。新聞報導指出，該油輪疑似被魚雷或是水雷攻擊，所載運的七．五萬噸石油腦付之一炬。中油指出，這艘載運CFR石油腦的貨油船，係由供應商Ocean Energy承租，船籍為馬紹爾群島，船員均非本國國籍，以CFR條件交貨，而台灣中油為貨油的貨主，原始貨源來自ADNOC公司。此一事件無疑再次提醒了台灣維護對外海運暢通的重要性。

台灣四面環海，進出口貿易貨物運輸超過九十九％仰賴海運，也因此政府一直相當重視海軍掃雷的能量。由於現役的永陽級是一九五○年代服役的老船，德製永豐級也已服役近二十年，因此國防部在二○一四年啟動康平專案，由慶富造船以些微領先的分數擊敗台灣國際造船，拿下總金額新台幣三五○億的六艘獵雷艦的造艦合約。這也是國艦國造整體計畫中重要的指標案件。除第一艘獵雷艦船殼在義大利Intermarine船廠打造完成後運回台灣安裝美製的戰鬥系統等裝備之外，後續五艘的船體規劃全部在高雄自製。

新一代獵雷艦是以義大利Intermarine船廠為芬蘭海軍建造的「卡坦帕級（Katanpää Class）」為設計基礎，屬於西方現役相當先進的掃雷艦，如能成功下水服役，或可確保台灣有能力維護未來十五至二十年周邊海域安全航行的能量。

可惜慶富造船在二○一七年中爆發財務危機，並被第一銀行為首的公營銀行團宣告違約，同年十二月海軍指出慶富五大違約事證，同時正式啟動解約程序。至此，台灣新一代的獵雷艦籌獲計畫正式胎死腹中。

如今中油租用的Front Altair號大型油輪在伊朗外海如果真的是遭水雷或是魚雷命中，相信台灣高層應已驚覺到新一代獵雷艦對於台灣維護經濟命脈的重要性。現役三艘永陽級掃雷艦老舊是不爭的事實，國防部或許應重新思考是否應重啟第二批次的獵雷艦建案，以確保海運航路的安全與暢通！

（作者為台灣海洋大學航管碩士、論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）

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