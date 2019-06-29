自由廣場》高雄「小三通」豈能道歉了事

◎ 黃惟冰

「上和海運公司」，一間其船舶運送業許可證已於今年一月經交通部航港局註銷，且於六月十二日解散的「公司」，日前竟在毫無提出申請的情況下，擅自舉辦「高雄旗津—（中國）溫州洞頭小三通首航典禮」，高雄市觀光局長潘恆旭更親自出席活動。

面對龐大的社會輿論質疑，高雄市政府終於一改過去幾日的狡辯與閃躲，潘恆旭不僅鬆口道歉，韓國瑜也表示要嚴格改進。但，說穿了，如果口頭道歉就能了事，那國家還需要法律跟公權力嗎？

舉例而言，蔡英文總統的官方LINE帳號才在六月二十日貼出文案，強調立法院已在近期陸續通過「國家安全法」、「刑法」、「國家機密保護法」，以及「兩岸人民關係條例」等條文修正草案。未來，退休軍公教人員若擔任共諜，將被剝奪或追討終身俸；「大陸、港澳地區」人士，適用外患罪；同時加強台灣涉密人員的出境管制與罰則。有鑑於此，讓人不禁想問，既有新增的法律，能否針對這次高雄「小三通」的具體案例落實執行？畢竟，徒法不足以自行，如果法律總是擺著好看，只會被視為「紙老虎」，反損政府威信。

事實上，不論是中美貿易戰，還是香港「反送中」遊行，台灣政府的回應與作為，看在相關國家眼裡，都是動見觀瞻，具有高度指標意義。如今，倘若連國內事證明確的「通敵」行為都還舉棋不定，恐怕其他國家將對台灣的態度與決心「另眼相看」，不可不慎。

（作者任職公共服務業，高雄市民）

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