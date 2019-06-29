自由廣場》（青年時評）司徒文教授值得台大續聘

◎ 林子堯

台大確定於下學年不再續聘通識中心和國際學院客座教授、前美國在台協會（ＡＩＴ）處長司徒文（William Stanton）。通識中心曾表示司徒文教授教學表現不錯，不知為何校方有不續聘之舉。筆者深感能有大使級教授任職是台大之福，如今司徒文教授離開，對台大的國際化和聲譽必為重大損失！

司徒文長年任職於美國外交界，對中東及東亞事務非常熟稔，曾任職於北京的美國駐中國大使館，親歷天安門事件，也曾任聯合國政治處長、美國駐南韓、澳洲大使館副館長等，他也是首位ＡＩＴ處長選擇退休長居台灣，此舉本身就是對台灣的肯定，其豐厚的外交經驗更是台大乃至於台灣之寶！

筆者曾多次聆聽司徒文的演講，對於他豐富的外交經歷印象深刻，台大也表示他所開授的「大局：紛擾時局背後的地理、貿易與政治成因」英語通識課，修課人數近九十人，甚獲好評。司徒文同時也是北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）英文博士，在台灣大學擔任教授，不管是教學能力、學養深度、實務經驗，都是一時之選。

司徒文多次在各種場合呼籲，大家要正視中國威脅，更希望美國拋棄過時的一中政策。這樣的觀點，透過他曾有的身分，經常是國際媒體矚目的焦點，這對台灣的國際形象與聲譽都大有助益。過去，美國駐中華民國最後一任大使安克志（Leonard S. Unger）退休後，也選擇在美國學界教書，讓美國學生更瞭解台海兩岸的事務。我們實在不樂見，台灣大學無法在國際課程設計上，留住一位大使級教授。若只因政治意識差異而傷害台大生的國際視野，台灣未來要如何自證成為抵抗中國侵略的第一線？

台大做為有志打國際盃的學校，應在國際聲望上有更高的企圖與視野。筆者尤其不樂見，校方長期只將「重視學生的國際觀」，窄化定義為僵硬的英文畢業檢定，卻對於真正有助學生國際觀的課程不夠重視。懇請台大校方謹慎思考評估司徒文續任國際課程的客座教授，這對台大學生和台灣都必定是一大福音。

（作者為台大國家發展研究所碩士生，前台大研究生協會研究生代表）

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