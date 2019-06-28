自由廣場》以前SOP 現在屁話

◎ 陳冠甫

經濟部投審會二十六日以不利「國家安全」為由，駁回南海控股投資雙子星案。對此，台北市長柯文哲火大開嗆「國家願景、國家主權意識，在我看來都屁話」，若決定駁回雙子星，不需要審核這麼久，五天就夠了，「這五個月對我來說就是浪費」。並用「算是一個遺憾」形容雙子星破局。

二十五日柯文哲才對總統蔡英文喊話，希望雙子星可以趕快解決，直呼︰「難道要我去官邸拜訪？」只是上月二十三日，經濟部就有相關新聞報導，預計六月結案。柯文哲可能早就有預期。等雙子星案被公告駁回，柯文哲又在酸「讚嘆民進黨政府效率突然變好了」，還反諷「若決定駁回，五天就夠了」，顯然是結果不能讓柯稱心如意，才興起的政治話術。

事實上，關於雙子星案開發商，經濟部投審會因南海控股事前準備資料不足，持續要求補件，且連補七次。如果按照柯文哲的說法「若決定駁回雙子星，不需要審核這麼久」的邏輯，我們也可質疑台北市府不需要花四千萬「總顧問服務費」—既然無論如何，台北市捷運局都要給南海控股得標。投審會之所以要嚴謹審查的原因，也正如柯文哲自己最常掛在嘴上的「ＳＯＰ一步步進行」，要依法行政啊！

而柯文哲另外質疑，為何南海控股可投資陽信銀行，沒有國家安全疑慮？雖然陽信案投資標的與內容都和雙子星案不同，但這次也在投審會的檢討範圍內，必要時將事後廢止投資許可。至於投審會是否以「沒有客觀標準的國家安全當理由駁回申請」，只要一併觀察其他同期審核案就會發現，一個以中資模式投資我國按摩椅製造商的案子，就因無關國家安全，而順利通過。

柯文哲也不是第一次以這類「其他人可以，為何我不可以」的話術，想轉移焦點，爭取支持。不過，每次都是拿橘子比蘋果，想魚目混珠「過關」。這次與上次大巨蛋卡關推給文化部的做法如出一轍，又想把開發失利的責任歸給民進黨政府。

雙子星案可能是柯市長任內唯一可以拿出來的政績，早在去年十一月二十四日選前，他就以雙子星的落成做為政績宣傳，並預測招商上看六百億。可是也不能因此免於依法行政、不能因此犧牲國家安全。將國家願景、國家主權當成「屁話」，對柯文哲而言，恐怕是失分吧！

（作者為台北大學法律研究所研究生，https://www.facebook.com/DefendTaiwansDemocracy/）

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