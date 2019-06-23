自由廣場》法官，這些判決差很大！

◎ 王伯仁

台灣號稱民主「法治國家」，意即依法治國（rule of law），換言之，治國方式必須符合法律規定。但事實是這樣嗎？從長久以來，人民對於司法的滿意度一直只在廿五％附近沉浮而言，一定是「法治」方式出了問題，歪曲成「以法治國」（rule by law）。於是，同樣相類似的犯行，可以不起訴、緩起訴、易科罰金、輕判＋緩刑、重判，這是什麼樣的法律規定和偵審，造成如此天差地別？難怪有「上法院，就看自己有沒有燒好香」之譏。

以實例而言，各級民代上自立委下至縣市議員，無論何黨或無黨，都發生過所謂「冒領」助理費用情事，名氣最高者當屬政壇長青樹黨國大老之後李慶華前立委，因涉嫌冒領五百多萬元助理薪資，二次未到庭而被通緝中；涉家暴及緋聞的前台北市議員童仲彥，涉七十多萬元助理費，被以貪污罪一審判七年六月，另加偽造文書五個月，現上訴二審中；牽涉最廣的高雄市議會藍綠議長及十七名前後任議員，很幸運的被以「偽造文書」起訴，分判二月至一年十月，全部獲易科罰金結案。

另外，最慘的是前台中縣議員黃秀珠，冒領七十三萬元，以貪污罪判十二年八月，符合減刑條例減為八年，已入獄服刑；彰化縣楊福建、洪和爐前議員認罪協商，獲緩起訴，卻要各繳緩起訴金二百萬元；同縣前議員歐陽蓁珠被以貪污罪起訴，法官變更罪名為偽造文書，一罪一罰判九月，得易科罰金廿七萬元；宜蘭陳傑麟議員繳回冒領三百四十二萬元，以貪污罪判二年，緩刑四年⋯⋯。

以上所舉冒領犯行相類似，結果五花八門，輕自不起訴，重至十二年，還有高雄市議會多達二十人「集體犯罪」，有人以「歷史共業」稱之，然「見微知著」，由冒領助理費眾案，看台灣司法，實是「依法治國」的天大笑話，最高法院或憲法法庭能否統一解釋？或乾脆改變規定，統一規定交由民代負責處理，以消弭一國Ｎ制的亂象，以符「依法治國」之旨。

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）

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