自由廣場》加了表情符號的蘿蔔

◎ 蔡志鏗

筆者出身農家，從小就協助爸媽處理家裡所生產的農產品，我要從所有的農產品中挑出不良的次級品，以免因賣相不佳而影響售價。

被挑選出來的次級品，不是自己食用，就是送給左鄰右舍，絕對不會有機會流通到市面上，因為在傳統觀念中，次級品不是等同廉價品，就是被視為瑕疵品，不是被棄置，就是被分送出去，辛苦栽種，但無法回收，老實說，真的相當可惜。

但是，這種情況終於有了翻轉的機會，月初媒體報導，日本北海道札幌一戶農家「辻農園」的女主人，把自家生產、但形狀長得奇特的蘿蔔，例如生得太彎、太醜，或是多長出「手腳」的，她在包裝袋上加上不同的表情符號，讓它們變得既可愛又充滿個性，令人意想不到的是，這些次級品竟然因此大受歡迎，有不少人稱讚這主意十分創新，更有鄰近地區的民眾留言說想專程前往看看，希望有機會可以採購這些可愛的蘿蔔。

創意是現代社會最受歡迎的特質，也是在競爭激烈環境中勝出的不二法門，舉凡企業經營、團隊帶領、教育發展等，都要有創意才有市場，才能獲致豐碩的成果，如今連醜醜的次級農產品，都可以因為加入創意的元素而大翻身，期盼國內各行各業都能學習這位日本農場女主人的用心，發揮無限的創意，讓各行各業都注入新活力和新血輪，邁向創意無價的新境界！

（作者為國小校長退休，台北市民）

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