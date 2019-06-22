自由廣場》從現場看政府有沒有出面

◎ 黃瑞麟

看到有人批評蔡政府沒好好處理長榮空服員罷工事件，筆者以當日在士林官邸旁萬麗酒店採訪的電子媒體記者身分，還原現場概況。

長榮空服員勞資協商，會議一開始氣氛還算和諧，勞動部長許銘春現場喊話，罷工不是目的，勞資雙方願意坐下來談，才是化解爭議的開始。之後討論第一項訴求，工會要求調高日支費，但沒有共識，僵持將近五十分鐘，工會幹部要求休息。但休息結束一回來，桃園市空服員職業工會幹部發動突襲，綁上預先準備好的罷工布條，宣布罷工開始。現場大亂，勞資雙方離席。

勞動部告訴媒體記者，下午三點半有準備晚餐（便當）。筆者去拿便當時，與勞動部員工閒聊一下，他們表示沒有預設這次協商會破局，更沒有覺得會談判破裂而罷工。勞動部原以為這次協商會很久、很晚，才會請飯店事先準備晚上的便當，而且，勞動部很有誠意鼓勵雙方把需求談好，在這次協商扮演重要角色，誰會料到有人堅持不退讓、有人做好罷工準備了。

在各不退讓的僵局下，我們都可以預先料想到會造成罷工，否則多家電子媒體不會派雙機以上（甚至三、四台攝影機）作業。政府有沒有出面協調？當然有，甚至罷工開始，政府就調派其他航空與國軍配合紓解部分旅客；罵政府沒出面的人，你們是見鬼了嗎？

（作者為媒體工作者，台北市居民）

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