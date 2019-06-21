自由廣場》給外交部和吳釗燮按一個讚

◎ 胡文琦

筆者對此番我與波蘭順利簽署「台波刑事司法合作協定」高度肯定。

據悉，波蘭是歐洲第一個與我簽署此類協定的國家。外交部表示，規範項目包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及實務見解的分享、訴追犯罪及犯罪預防資訊分享等領域的刑事司法合作原則與程序，期盼未來在此法律基礎上，能持續深化台、波的合作夥伴關係。

我與波蘭在經貿、農業、科學及高等教育等領域合作交流日益密切，二○一七年「台波避免雙重課稅協定」正式生效，二○一八年更簽署「台波科學高等教育合作協定」。外交部表示，這兩項協定對深化台波在經貿投資及科學與高等教育交流合作，提供了重要助力，此次的刑事司法合作協定，對於共同打擊「跨境犯罪」、保障良好經貿投資環境，更是具有重要意義。

坦白說，這才會是台灣老百姓最想看到的「務實做事」與「解決問題」，如果外交部及其他部會都能多做這類的「實事、好事、對事」，難道還需要擔心台灣人民不會給予他們一個公正、公平的評價嗎？

此一案例更證明了外交部專業文官的能力、耐力與毅力，只要吳部長願意授權並充分信任同仁，相信我們的外交部一定還可以做得更好、更多與更棒！準此，不以人廢言，筆者認為應該就事論事地給外交部按一個讚。

（作者為中國國民黨文傳會前副主委、文史工作者）

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