自由廣場》大學自證缺乏自治能力

◎ 牛明

近日三則新聞「傳台大不續聘司徒文,教授:應政教分離」(各大報)、「藍營黨官博士論文爆抄襲政大遭控修審議辦法瞎挺護航」(各大報)、「教育部公文」(對科技部及教育部,你沒有沉默的權利!臉書社團),分別觸及「政教分離」、「學術倫理」,前者以空泛之政治語言取代學術研究之實事求是態度,後者則以無視事實之人情世故遮掩追求真理之大學精神。

台大不續聘司徒文案,如新聞所述「AIT駐台辦事處前處長司徒文2017年起在台大國際學院擔任兼任客座教授,傳台大沒打算續聘,台大部分教授質疑是因為司徒過去常發表批評中共言論。」事實是司徒文「2017年在台大國際學院擔任兼任客座教授」、「過去常發表批評中共言論」、「傳台大沒打算續聘」。依照規定兼任教師本基於各校教學需要聘任,並非固定職缺,也非當然續聘,台大不續聘,本非特別可議之處。然面對質疑,台大僅須說明當初聘任司徒文擔任兼任客座教授之理由以及這些理由自下學年起即消滅,或是這些理由仍存在但有更適當之人選。然台大行政體系不對外界質疑進行說明,反有教授以「政教分離!」為訴求,不啻彰顯這些教授的考量充滿「政治正確」。該教授另提「管案就是最好的例子」,對,管案就是台大行政體系不對外界質疑進行說明的結果。如果當初台大行政體系於管案第一時間詳細回覆外界質疑,或許管案不會有後續一連串爆料。顯見台灣高等教育龍頭之台大,並不會從過去的錯誤中學習自我檢討更新,只學到以政治語言回應。

「藍營黨官博士論文爆抄襲政大遭控修審議辦法瞎挺護航」(各大報)、「教育部公文」(對科技部及教育部,你沒有沉默的權利!臉書社團)只是再一次應證,科技部與教育部在學術倫理之失能。根據新聞所示「國民黨組發會社會志工部副主任的金門大學副教授林政緯,當年用來取得教職資格的博士論文涉嫌抄襲,不但有五成以上的頁面都有段落與他人的碩博士、期刊論文雷同,連錯字也一模一樣,經查至少有15篇其他人的論文被林抄襲。」被「檢舉後,校方卻修改學術倫理審議辦法,讓涉抄襲的林政緯,原本依規定要撤銷學位,卻只登報道歉,再補上學術倫理課及修改論文,便含混了事」。此案件如檢舉至科技部,科技部的標準說法是這不是科技部補助計畫因此不受理;如檢舉至教育部,教育部的標準做法是這是學校權責,轉交校方依法處理。兩單位對於校方是否依法處理並未深入監督,只有在重大學術倫理案件爆發後,「把全台灣的小咖教授、碩博士生再抓起來好好教育一下」上各式名目的學術倫理課程、補無實質影響的學分。更有甚者這些學術倫理課程與學分還是由有學術倫理爭議的大教授主授。

國立台中教育大學即對科技部與教育部在學術倫理之失能做出最好回應。科技部曾發新聞稿說「本部審查認定該教授行為確有不當,本部已做適當處理。」國際期刊「Expert Systems With Applications」( Impact Factor: 3.768)說「This article has been retracted …」、「As such this article represents a severe abuse of the scientific publishing system.」然國立台中教育大學說這兩案業經妥處並認定「不成立」在案。科技部與國際期刊認定違法之案見交回學校,就大事化小小事化無,難怪台灣的學術倫理案件層出不窮。

台灣的大學如無法從過去的錯誤中學習、無法自我檢討、無法自我要求、無法以更高道德標準自處,如何能「自治」?特別是百年樹人,攸關國計民生的高等教育,如被在這些學到政治語言、學到大事化小小事化無的教授以「大學自治」排除社會監督,將是台灣的災難。(作者為研究人員,台北市民)

