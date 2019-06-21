自由廣場》韓粉，別動模範生！

◎ 游森琳

高雄市模範生和市長獎畢業生合影活動上，有位國中模範生在合照後當韓國瑜面直說：「你要選總統這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」一語戳破「國王的新衣」，從電視畫面來看，韓國瑜似乎半推著這模範生下台。事後韓國瑜說：「孩子願意表達己見，勇氣可嘉！」

本月初民調已顯示，高達五十九．六％高雄市民不贊成韓市長競選總統，這位拿到市長獎的模範生堪稱代表六成市民發聲，韓國瑜沒有立場、也不敢斥責，事後只能以場面話帶過。至於他風度如何，筆者就不予置評了！但是，韓粉們讓我很擔心。

韓粉看著「國王的新衣」被一位國中生當眾戳破，這樣子漏氣，忍得下來嗎？想想看黃光芹、館長、蔣萬安、唐湘龍、李艷秋等眾多名嘴及立委，稍有批評韓國瑜的話，不但馬上被韓粉們灌爆臉書臭罵，甚至還威脅、恐嚇不利當事者家人、小孩生命的安全。我為這位國中模範生憂心。

雖然諸多媒體報導時很自制地以馬賽克遮住這位勇敢的國中生臉部，但韓粉們想來不是省油的燈，真要「肉搜」這位年輕人輕而易舉。萬一肉搜出來後，又是語言凌辱，萬箭齊發，甚至萬一流氓韓粉動口不足繼之以動手，這情況必須防範，請高雄市警方正視此問題並積極保護這位模範生。也請韓粉務必自制，別再為你們的主子製造更多敵人、嚇跑更多選票了！

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法