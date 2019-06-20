社論》小心中共軍頭的鷹派言論

香港的反送中抗爭，引發國際社會的關注、聲援，而非普選產生的特首之傀儡化與無能也暴露無遺，無異戳破一國兩制的虛假面貌。與此同時，中國解放軍少將徐焰去年底發表的仇視香港言論，則在中國網路上廣為流傳，應可代表中共對香港的另類定性。徐焰聲稱共軍一九九七年進駐香港後曾進行香港社情研究，發現香港的社會基礎是「中國最壞的，比台灣都壞」，徐焰表示，香港有三分之二的人反對中共，之前的港獨雨傘革命，是「國際反華勢力，想把香港變成反共橋頭堡」。他更將香港學生「鬧事」歸咎於教育出了問題，認為教材一直沒改，「過分強調『兩制』，沒強調『一國』。」

其實，中國軍隊在天安門事件時對學生、工人開槍的殘暴行徑，早已讓人看穿人民解放軍並非屬於人民的醜陋本質。因此，這次香港警察對反送中施暴的手法，便遭到外界強烈質疑可能是解放軍換裝假扮警察所為；另外，更有傳言指出，解放軍部隊已在香港邊境完成部署，候令隨時進行鎮暴行動。這些疑慮固然缺乏真實證據，但與徐焰之言對照，不難理解港人為何憂心如焚，充滿對中共軍方的不信任。其實，中國軍頭對於台灣、西藏、新疆、東海、南海議題上，甚至美國，大放厥詞，武力恫嚇，並不乏案例。尤其，部分解放軍將領都曾公開對台嚴詞恐嚇，前南京軍區副司令王洪光即曾公開撂話，「台海火山即將爆發」，揚言「一旦兩岸開戰，解放軍在一百小時內攻下台灣是沒有問題的。」另外，在中國軍機艦繞台擾台之際，解放軍前少將羅援則認為台海問題已進入「時間表」，不能再久拖不決，軍演是武統台灣的探路。而中共軍頭對美國的戰爭威脅亦是猖狂無比，甚至揚言中國的核導彈可以打到美國本土。加上，中國不斷在東海、台海、南海進行軍事演練，企圖突破第一島鏈，爭奪全球霸主地位之野心可謂昭然若揭。

可惜，中共軍方日益強硬的言論與演練，國際社會仍有姑息綏靖的聲音，認為這只是少數鷹派的過激言論，並非中共的主流聲音，更不代表中國真正的路線走向。然而，跟西方國家誤信中國的經濟成長及加入WTO將帶動民主改革與自由市場的歷史錯誤一樣，實際情況則是中國在改革開放之初，為了得到西方資本主義國家的信任，吸引外資的投資設廠，刻意擺出一副接受自由市場的誠懇態度。實際上，中國實施的是國家資本主義，對企業進行補貼與政策優惠，對於偷竊智財權、仿冒之違法行為則視而不見，以搶奪全球市場，更保護國內產業與壟斷市場；可謂「韜光養晦」與「悶聲發大財」有效遮掩了中國稱霸的野心，歷經四十年的沉潛乃得以成為全球第二大經濟體與世界工廠。

至此，中共自認羽翼已豐，不再遮掩帝國野心，一個建立在數位獨裁體制之上的紅色帝國因而崛起。平心而論，獨裁政體未必具有侵略性，然而，加上民族主義、愛國主義的洗禮，以及標舉完成特定歷史使命，抑或洗刷外國侵略、殖民的歷史恥辱，則國力積累之後，執政者為求當權的正當性及歷史定位，往往會走上帝國主義之路。過去的納粹德國、蘇聯共產帝國、日本之軍國主義、義大利之法西斯，皆是如此，今日的中華紅色帝國似乎也在走上歷史的老路。可見當前不時出籠的軍方鷹派言論，其實是侵略性的民族主義、帝國思維凝聚過程中擦出的火花。

新帝國之崛起勢必挑戰原有的強權，容易引爆以希臘史家修昔底德為名的「修昔底德陷阱」，造成毀滅性的戰爭。根據研究，過去五百年有十六起「修昔底德陷阱」的危機，其中十二起爆發戰爭，禍害人類。由於崛起大國挑戰既存的國際政經秩序，往往缺乏合法性與正當性的基礎，因此「歷史權利」便成為其聲索領土、主權的依據。中國對西藏、新疆、台灣、南海，莫不以歷史上曾經擁有做為不可分割領土之合法性訴求。而中共軍人顯然是「固有領土」、「歷史權利」的鐵衛軍，民族主義的激烈言論因此常由彼等脫口而出。不過，台灣萬萬不能將此等狂言當成少數軍頭的失言，必須了解這些鷹派言論才是中共真正的意圖，否則國家將因失去戒心而遭到覆沒的浩劫。

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