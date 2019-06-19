社論》「一國」黃昏市場

香港反送中風潮，連續兩場百萬人上街，舉世矚目。美國在台協會前理事主席卜睿哲認為，如果要談這次香港抗爭對台灣的影響，就是它再次向台灣人民證明，一國兩制在台灣是行不通的，我們一直都知道這件事，這次更強化了。確實，如果今年初習近平將九二共識一國兩制畫上等號，台灣還有聲音為之緩頰，今後還要「為匪宣傳」，社會觀感恐怕是越來越接近冰點了。連原本對香港反送中不知道、不曉得的韓國瑜，也忽然轉彎高喊：一國兩制除非over my dead body，一國兩制在台灣成了過街老鼠，可見一斑。

在鄧小平的總設計下，一國兩制與改革開放是有關連性的。中國推動改革開放，拋棄大躍進、文化大革命等毛澤東路線，開始走有中國特色的（亦即堅持中共一黨專政）資本主義路線，這樣的鄧小平路線，讓美國為主的西方世界普遍期待，經濟上的改革開放終將觸動政治改革，中國與普世價值的距離將因此縮短，中國融入國際也是時間早晚的問題。在這樣的脈絡下，一九七九美中建交，一九八四中英聯合聲明確定一九九七香港主權移交。即使一九八九爆發天安門六四事件，西方國家對中國的經濟制裁實質上也為時不久。二○○二，西方國家且樂見中國加入世界貿易組織。但是，西方的中國觀終究有別於中共的中國觀，中國的發展選擇了一條與西方國家期待不同的方向。

於是，一九八九，蘇聯、東歐、波蘭的共黨政權紛紛垮台，出現在中國的場景則截然不同。一黨專政，嚴防成為「蘇東波」的下一個骨牌。六四屠殺之後，政治改革的幻想煙消雲散，江澤民、胡錦濤即使有軟威權的表象，由於毫無政治改革的具體進步，到了習近平輕易逆轉回硬威權，甚至惡化到取消集體領導、任期制的數位極權主義，同時企圖以一帶一路、中國製造二○二五挑戰美國霸權，終而導致川普啟動美中貿易戰，且以戰略競爭對手的定位，重構印太戰略來反制中國威脅。美中爭鋒，發展至今已經超越了貿易戰層次，因為中國武嚇而升級的台美關係，以及香港反送中風潮引發廣泛聲援，地緣政治地圖也發生激烈的板塊碰撞。中國的再專制，習近平的帝國夢，驚醒了「外國反華勢力」，堪稱預言的自我實現。

而台灣，則是另一個截然不同的故事。鄧小平推動改革開放、一國兩制之際，台灣仍處於國民黨威權統治，看不到民主改革的前景。當年鄧小平信心滿滿，打包票用香港一國兩制的成功，來說服西方世界與台灣，一國兩制就是兩岸分歧的圓滿結局。意外的是，台灣也走上了一條有別於中國與西方世界所想像的途徑。一九八八，蔣經國去世，李登輝繼任，經過激烈的權力鬥爭，帶領台灣走向民主化、本土化。一九九六，台灣開始直選總統，在全球第三波民主化潮流下創造寧靜革命的政治奇蹟。專政中國，民主台灣，民族主義逐漸失去共同話語的角色，反而在民主、自由、人權的普世價值下漸行漸遠。隨著主人意識抬頭，越來越多的台灣人民產生認同轉換：台灣是一個有別於中國的獨立國家，必須捍衛民主台灣免於專政中國併吞。這樣的共同體意識，每經過一次總統大選與中國威脅便擴大、深化一次。到了今天，不要說一國兩制在台灣是行不通的，連「一國」在台灣都成了黃昏市場。

去年底，台灣的地方選舉留下驚嘆號，完全執政的民進黨政府，維持現狀獲得華府肯定、若干改革與施政卻引起民怨，自此社會瀰漫變天的氣氛。或許因此造成今年上半年，中國對台灣的霸凌有增無減，但解放軍頻頻挑戰紅線也招致美軍大動作示警。與此同時，民進黨政府對中國挺直腰桿，捍衛台灣的尊嚴、安全與主權，相對於國民黨、柯文哲的對中綏靖態度，再加上反送中風潮對台灣的推波助瀾，目前台灣的民意鐘擺，似乎又從一一二四的一端返向另一端了。在各種民意調查中，國民黨、柯文哲逢中必軟，民意支持板塊盛極而衰。從一一二四鐵口直斷二○二○的推背圖，至少現在已經失去必然性了。這陣子，台灣社會對港人抗爭的高度共鳴，已經不是對一國兩制的質疑，而是堅定拒斥「兩岸同屬一個中國」的結論。而這，恐將成為二○二○定江山的關鍵。

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