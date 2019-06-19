自由廣場》《林保華專欄》香港是印太戰略的一環

香港兩次百萬人以上的遊行震撼世界，人數超越八九學運期間兩次百萬人遊行。那次是聲援中國民主運動，這次是保衛自身權利。當時在英國人治下，政府不會反對，這次是在中共治下，各個團體、行業，乃至家庭已經被中共大量滲透，加上政府刁難鎮壓下的超級規模遊行，其意義非同小可！

然而西方國家缺乏更積極行動支持香港民眾，這是因為缺乏對這場運動的深刻認識。實際上，香港九七主權轉移，西方世界對其危害性也缺乏認識。這是因為它包含在綏靖主義政策之內而被理所當然。實際上，中國收回香港是對中共注射了一支強心針：

第一，靠暴力奪取政權的中共始終缺乏其統治的合法性與正當性，尤其在大饑荒、文革等政治運動導致八千萬人非正常死亡之後。因此，中共靠改革開放與發展經濟來強化它的統治正當性。然而再次被六四摧毀，可是收回香港又使它利用民族主義恢復其正當性，尤其接著又加入ＷＴＯ使它經濟起飛之後。

第二，中共利用香港的資本市場攫取大量利益，再擴展其政治經濟軍事影響力。中共在收回香港以前，擔心香港停止生金蛋而成為包袱，所以一再呼籲「投資者放心」。在香港平穩過渡以後，香港的金蛋就大部分為中國所有，最明顯的就是香港股市大部分淪為中資股天下，尤其二○○九年中國人李小加出任香港交易所行政總裁之後。

不算香港在南海的軍事地位，在了解香港對中國的政治經濟意義之後，在中美經貿戰之際，如何發揮香港的作用，是美國應該考慮的。把中美經貿戰理解為中美爭霸是膚淺的見解。美國原先對中國的姑息，也是錯認為中國可以透過改革開放走向民主而非美國附庸；現在的中美經貿戰，美國也是要逼中國進行結構性改革，成為真正的市場經濟國家，只是中國拒絕改革，並且進行軍事擴張，美國才被迫動用科技與軍事力量來遏制。美國的一片好心，尤其對中國人民的福祉，竟被習近平歪曲抹黑，目的只是為了維護皇上的獨裁地位。

一九八○年代中國改革開放時，香港是中國的學習對象，鄧小平還發出中國要建設幾個香港的宏願；哪裡想到九七之後，香港成為中國榨取與踐踏的對象，尤其是習近平上台之後。現在香港民眾群起抗爭，讓全球認清中國的邪惡。美國與西方國家應該趁這個機會，協助香港民眾保衛香港的核心價值，還要讓香港的司法獨立、自由人權與金融力量去影響中國，使香港成為推動中國改革的第一線。這需要美國與印太諸國的強力支持，否則香港唯有走獨立這條路。中英聯合聲明是國際條約，交聯合國保存，美國制定相關法律絕非「干涉內政」。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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