自由廣場》談台糖釋地

◎ 拱祥生

因應台商回流，台糖加碼七倍釋地達2000公頃供工業局選擇，相對於以區段徵收方式開發新的產業園區，台糖土地開發成工業區具有迅速與價廉優點，應是可行提供產業土地來源的關鍵用地。惟對於區位選擇、工業區開發方式及管理機制則應慎重規劃與執行，讓產業取得好用適合土地。

大部分台糖土地可能位於農業區，變更為工業區牽涉到台灣整體農業區減少的問題，必須注意是否對於國土計畫農業區七十四萬公頃至八十一萬公頃需求，造成影響，同時要注意台糖農業區土地變更為工業區，是否造成農業國土零散化。區位選擇另外一個關鍵因素則是交通，若是釋出土地周邊沒有快速道路經過，至少要評估興建銜接道路的時程與可行性，是否配合得上工業區完成與產業進駐時間。

台糖土地變更為工業區沒有地主分回土地問題，僅單純興建成本（每公頃約2000至3000萬），再配合只租不賣政策，將大幅降低工業區進駐成本，相當適合解決農地工廠及本土產業土地需求。關鍵是要避免目前區段徵收工程基礎建設缺點，並注意工業區特別需求，包括建置足夠寬度道路、共同管道、汙水下水道及分級汙水處理廠（輕度與高度污染工業汙水處理廠）等，讓開發好工業素地產業可立即進駐，並設置汙水排放自動監控設備（排放量及汙染量），讓進駐產業符合環保標準與永續經營。

目前部分工業區因為重車經過、未設置共同管道及缺乏維護經費，以致道路使用階段品質極差，必要的使用管理章程與收取使用維護費用，來維護工業區道路與公設是相當重要的。有了良善工業區使用管理維護，將有助於工業區進駐率及提升從業人員工作環境，對於台灣的產業升級與發展，絕對是重中之重。

（作者為土木技師、大地技師，曾任桃園市政府工務局長）

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