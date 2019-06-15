自由廣場》讚「弘髮少年」

◎ 張國輝

日前無意間看到一則新聞，弘光科技大學美髮造型設計系學生所組成的暑期環島義剪公益服務的「弘髮少年」，因經費還差十萬元，致仍無法成行。

七年前我還在台中市政府社會處服務時，同一條巷子的鄰居林媽媽來找我，她唸弘光科大美髮系的大女兒和同學組了「弘髮少年」，準備環台為偏鄉、老人機構、山地部落的高齡同胞義剪。他們很認真寫了計畫書，學校也有經費補助，但因參加人數踴躍，致經費有些落差。她唸小學五年級的二女兒為成全姊姊的善行，決定將從小就留到腰部的長髮剪下來義賣，供他們做旅費。我連繫校方後，找美髮公會及國際性社團，而校方就找校友團體，一齊前來觀禮。暑假前幾天，借用美髮系的活動中心，由姊姊操刀，將妹妹及腰的長髮剪下來，賣給服務癌童的團體做假髮。我記得那束長髮是弘光的校友買走，而錢就變成捐款給第一屆的「弘髮少年」。也記得姊姊剪下那束長髮時，姊妹相擁而泣，十分感人。在與會者熱心的贊助下，「弘髮少年」順利成行。三個禮拜後，每一個贊助團體都收到他們厚厚的成果報告書。

歲月如梭，我已離開社政單位，七年前弘光美髮系的學生如今各個都已成為美髮師傅，當年捐髮的妹妹也即將到弘光入學成為美髮系的生力軍。日前看到這則報導，我對弘光美髮系的年輕學子能將這個公益活動延續七年，成為偏鄉、部落、老人機構期盼的公益服務，深感敬佩。期待各大學的學生都能以他們的專長，利用暑假前進偏鄉與部落去服務有需要的同胞。

（作者曾任台中市議員、台中市政府社會處長）

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