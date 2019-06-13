自由廣場》全力顧台灣

◎ 劉國棟

民進黨總統初選的民調即將落幕，無論蔡賴誰將出線，愛護民進黨的選民，都必須有一個認知與共識，那就是只有民進黨才能顧台灣。千萬別因初選輸贏的恩怨，而把手中的一票變成賭爛票投給了別人。蔡同榮先生的生前著作《顧台灣》，就是針對台灣人的呼籲。

看看香港近日百萬人上街反對「送中法」，傀儡港府卻仍執意繼續遵行中南海的旨意，如此明顯違反「一國兩制」的作為，強行破壞「馬照跑、舞照跳，港制五十年不變」的承諾，身為台灣人，如果還有「親中」或「友中」的想法和期待，那簡直是自取其辱，不是嗎？

在我看來，偉大的「中國夢」將永遠只是夢，不可能實現。一個簡單道理，中國仍懵懂地沉醉在「厲害呀！我的國」之睡夢中。行為和觀念無法改善和提升的話，何能成為一個強盛的國家？何來國際人士的尊敬？所以說，偉大的「中國夢」不可能實現。

台灣人的素質，包括觀念和行為，不能因受中國人的影響而趨於低落，這是「九二沒有共識」的最主要理由。明年總統大選，關乎台灣人未來的生活與生存方式，不能落得像今天的香港人一樣，出動百萬人上街呼喊，仍鬥不過特首台上的一句話。

基於《顧台灣》的理念，民進黨總統初選民調落幕後，無論蔡賴誰出線，台灣人手中的那一票，絕對不能投給「親中」或「友中」的總統候選人。

（作者為企業界退休人士）

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